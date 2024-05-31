Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Biden'dan 3 aşamalı ateşkes yorumu: Hamas'ın olmadığı bir Gazze sağlayacağız

Biden'dan 3 aşamalı ateşkes yorumu: Hamas'ın olmadığı bir Gazze sağlayacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Hamas ve İsrail arasında gündeme getirilen Gazze ateşkes planı ele alındı.

Çekya’nın başkenti Prag’da'da düzenlenen NATO’nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün bir kez daha mevkidaşıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BIDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİ ELE ALINDI

Görüşmede, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı Hamas ve İsrail arasındaki müzakerelerde gündeme getirilen son teklif ele alındı.

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HAMAS'SIZ GAZZE İÇİN 3 AŞAMALI ANLAŞMA

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden bugün Ortadoğu gündemiyle önemli açıklamalarda bulundu. "Hamas'sız bir Gazze" amaçladıklarını vurgulayan Biden, İsrail'in ateşkes masasına getirdiği 3 aşamalı teklifi açıkladı.

Biden, ilk aşamada İsrail ile Hamas arasında 6 haftalık ateşkesin sağlanacağını ikinci aşamada İsrail'in çıkarları korunarak tüm rehinelerin Hamas'ın elinden alınacağını üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşasına başlanacağını ve Hamas'ın olmadığı güvenli bir Gazze sağlayacağını söyledi.

Biden yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir adım attık. Bugün duyuruyorum. Barışı isteyen liderler sesini yükseltmeli. Bu anlaşmayı kabul etmeliler. Rehinelerin evlerine döndüğü, İsrail'in güvenli olduğu bir zaman geldi." ifadelerini kullandı.