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"Sus payı" davasında 34 suçtan hüküm giyen Trump'tan tepki dolu sözler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Sus payı&quot; davasında 34 suçtan hüküm giyen Trump&#039;tan tepki dolu sözler
Donald Trump, Abd, Mahkeme, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD tarihinde ilk kez hakim karşısına çıkarak "sus payı" davasında suçlu bulunan Trump, mahkemenin kararına tepki göstererek, "Konuşursam beni hapse atacak bir hakim var. Siz konuşabilirsiniz. Hiç kimse böyle bir şey görmedi. Benim savunma ekibime zorluk çıkarıldı. Ancak hükümet istediği her şeye ulaşıyordu. Yargılama benim Biden'a karşı üstünlük sağladığım bir döneme denk geldi" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisine açılan "sus payı" davasında suçlu bulundu. 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından dava karara bağlandı.

ABD TARİHİNDE HÜKÜM GİYEN İLK BAŞKAN

Trump'ın 6 haftadır devam eden davada 34 suçlamanın hepsinden hüküm giydi. Böylelikle ABD tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar sebebiyle ilk kez hakim karşısına çıkan eski bir başkan suçlu bulunmuş oldu.

TRUMP: KONUŞURSAM HAPSE GİRECEĞİM

Dava sonrası çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, "Konuşursam beni hapse atacak bir hakim var. Siz konuşabilirsiniz. Hiç kimse böyle bir şey görmedi. Benim savunma ekibime zorluk çıkarıldı. Ancak hükümet istediği her şeye ulaşıyordu. Bana karşı tüm suçlamalar geçersizdir" dedi.

"BİDEN'A KARŞI ÜSTÜNLÜK SAĞLADIM"

Konuşmasının devamında Biden'la devam eden başkanlık mücadelesine dikkat çeken Trump, "Hiçbir ticari evrakta değişiklik yapmadım. Mahkemem asla adil değildi. Yargılama benim Biden'a karşı üstünlük sağladığım bir döneme denk geldi. Bu tür saldırılara göğüs germeye hazırım" sözlerini sarf etti.

NİHAİ KARAR 11 TEMMUZ'DA

Trump'a ceza verilip verilmediğinin öğrenileceği davanın tarihi ise 11 Temmuz olarak belirlendi. Trump, 11 Temmuz'daki duruşmada da suçlu bulunursa hapse girmesi bekleniyor.

NE OLDU?

Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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