Eşi Merve Veziroğlu'nu 58 kere bıçaklayan zanlıya 26 yıl hapis cezası

İstanbul'da sosyal medya fenomeni eşi Merve Veziroğlu'nu 58 yerinden bıçaklayan Yunus Yıldırım, 26 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yıldırım savunmasında, "Korkutmak amacıyla bıçağı aldım. Eşimin elindeki yaraları sardım. Eşimi isteyerek yaralamadım. Boğuşma esnasında kendimi savunmak zorunda kaldım" dedi.

İstanbul Üsküdar'da tartıştığı fenomen eşi Merve Veziroğlu'nu 58 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Yunus Yıldırım hakkında karar verildi. Duruşmaya Tutuklu sanık Yunus Yıldırım, müşteki Merve Veziroğlu ve taraf avukatları katıldı.

"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"LE YARGILANDI

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmada geçen celse verdiği mütalaayı tekrar eden cumhuriyet savcısı, tutuklu sanığın "eşi hürriyetinden yoksun kılma" ve "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 15 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

26 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yunus Yıldırım'ı, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl olmak üzere 26 yıl hapse çarptırdı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını da kararlaştırdı.

SAVUNMASI "PES" DEDİRTTİ

Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Yıldırım, eşini kasten yaralamadığını öne sürerek, "Korkutmak amacıyla bıçağı aldım. Eşimin elindeki yaraları sardım. Eşimi isteyerek yaralamadım. Boğuşma esnasında kendimi savunmak zorunda kaldım" dedi. Sanık Yıldırım, olayın ardından polisi ve ambulansı aradığını da ifade etti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 4 Ağustos 2023'te Merve Veziroğlu ile Yunus Yıldırım çifti arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın müştekiyi farklı yerlerinden 58 bıçak darbesiyle yaraladığı aktarılıyordu.

Bıçak darbelerinden 37'sinin hayati tehlike oluşturacak bölgelerde olduğu kaydedilen iddianamede, sanık Yıldırım'ın cinayete teşebbüsü daha önceden planladığıyla ilgili delil bulunamadığı, ancak bıçaklama olayını öldürmek amaçlı yaptığı belirtiliyordu.

İddianamede, Yunus Yıldırım'ın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 34 yıla kadar hapsi isteniyordu.