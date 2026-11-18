Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklayan 'Çobanlar Grubu'nun firari lideri B.Ç., 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Çetenin 1 milyarı aşkın mal varlığına el konulmuştu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 Kasım'da Ankara merkezli bir operasyon düzenlenmişti.

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5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada MASAK raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda önemli bilgilere ulaşılmıştı.

ÇOBANLAR GRUBU’NUN LİDERİ YAKALANDI

Suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleriyle ve malvarlığı edinerek akladıkları tespit edilen ve "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmanın firari lideri B.Ç, 2 kişiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

1 milyarı aşkın malvarlığına el konulmuştu! Suç gelirlerini aklayan ‘Çobanlar’ın lideri yakalandı

İŞLEM HACMİ 10 MİLYARI AŞIYOR

Yapılan operasyon kapsamında şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis olmak üzere 1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konulmuştu. Şüphelilere ait şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu belirlenmişti.

1 milyarı aşkın malvarlığına el konulmuştu! Suç gelirlerini aklayan ‘Çobanlar’ın lideri yakalandı

Operasyon kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yerinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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