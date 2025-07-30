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10 saatlik yangın ciğerlerimizi yaktı! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yangın, Orman Yangını, Çankırı, Kastamonu, Tosya, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çankırı'da dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, 7 helikopterin de destek verdiği çalışmalarla 10 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının etkilediği alanlar havadan görüntülendi.

 

Çankırı'nın Yapraklı ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırındaki ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alanı sararken, bölgeye ekipler sevk edildi.

10 saatlik yangın ciğerlerimizi yaktı! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - 1. Resim

10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgeye gelen ekipler, 7 yangın söndürme helikopterinin desteğiyle yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı.

10 saatlik yangın ciğerlerimizi yaktı! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - 2. Resim

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

10 saatlik yangın ciğerlerimizi yaktı! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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