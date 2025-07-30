10 saatlik yangın ciğerlerimizi yaktı! Tahribat gün ağarınca ortaya çıktı
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Çankırı'da dün öğlen saatlerinde başlayan yangın, 7 helikopterin de destek verdiği çalışmalarla 10 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının etkilediği alanlar havadan görüntülendi.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi ile Kastamonu'nun Tosya ilçesi sınırındaki ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alanı sararken, bölgeye ekipler sevk edildi.
10 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Bölgeye gelen ekipler, 7 yangın söndürme helikopterinin desteğiyle yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangından zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz