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    10 şehidimizin kanı ellerindeydi! MİT, PKK'lı teröristi Suriye'de öldürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    10 şehidimizin kanı ellerindeydi! MİT, PKK&#039;lı teröristi Suriye&#039;de öldürdü
    MİT, PKK, Terörist, Şehit, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MİT, 2012'de Şırnak'ta 10 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu Fatma Sakana'yı Suriye'de operasyonla etkisiz hale getirdi.

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'ın sözde sorumlularından "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı, Suriye'nin Kamışlı şehrinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

    10 ASKERİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRININ FAİLLERİNDEN

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2006'da İran'da terör örgütü PKK'ya katılan Sakana, 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü. Terör örgütü PKK'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 10 askeri şehit ettiği saldırının faillerinden olan Sakana, daha sonra Suriye ve Irak'ta örgütün sözde sorumluları arasında yer aldı.

    10 şehidimizin kanı ellerindeydi! MİT, PKK'lı teröristi Suriye'de öldürdü

    DURAN KALKAN'IN YANINDAYMIŞ

    Sakana'nın, Irak'ta bulunduğu dönemde terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan ile faaliyet yürüttüğü belirlendi. Son olarak Suriye'nin Kamışlı şehrinde bulunduğunu tespit edilen terör örgütün sözde sorumlularından Sakana, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

    10 şehidimizin kanı ellerindeydi! MİT, PKK'lı teröristi Suriye'de öldürdü

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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