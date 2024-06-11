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10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Asansör kabini ve duvar arasında son nefesini verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da annesinin çalıştığı tekstil atölyesine gelen 10 yaşındaki çocuk asansör kabini ve duvar arasında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğun cansız bedenini çıkarabildi.

İddiaya göre, Ahmet Direk Turan Haskiro (10), annesi Sefa Haskiro'un çalıştığı tekstil atölyesine geldi. Annesi Haskiro çalıştığı sırada, Ahmet Direk Turan Haskiro atölyenin içinde gezmeye başladı. Haskiro bir süre sonra atölyedeki asansöre bindi.

10 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Asansör kabini ve duvar arasında son nefesini verdi - 1. Resim

ASANSÖR VE DUVAR ARASINA SIKIŞTI

Çocuk asansörün kabiniyle duvar arasına sıkıştı. Olayı gören işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duvar ise asansör kabini arasında sıkışan Avan'ı çıkarttı.

Sağlık ekipleri Avan'ın öldüğünü tespit etti. Avan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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