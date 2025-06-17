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100 binden fazla metruk bina yıkıldı! Tinercilerin gizli mekânlarına son

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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100 binden fazla metruk bina yıkıldı! Tinercilerin gizli mekânlarına son
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uyuşturucu bağımlıları ile kaçakçılarının mallarını gizlemek için kullandıkları metruk binaların 100 binden fazlası yıkıldı.

HABER MERKEZİ ANKARA - Uyuşturucu bağımlıları ile yine sigara ve uyuşturucu kaçakçılarının mallarını saklama, gizlenme gibi amaçlarla kullandıkları metruk binaların yıkılmasına yönelik güvenlik birimlerince başlatılan çalışmalar sonuç verdi.
İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalarla ilgili son 6 ayda bir dizi yeni tedbir alındı.

Öncelikle 81 ilde, bir vali yardımcısı başkanlığında metruk binaların tespiti ve yıkılmasında kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla komisyonlar oluşturuldu. Söz konusu komisyonca tespit edilen veya komisyona bildirilen metruk binalara girişi engelleyecek şekilde fiziki tedbirler alındı, bu binaların uyuşturucu kullanım alanları olması önlendi ve binaların yıkılmasına ilişkin süreç başlatıldı.

ADRES GÖSTERİYORLARDI

Öte yandan, belirlenen metruk yapıların kaydedilmesi, listelenmesi ve raporlanması ile ilgili toplanan verinin dijital ortamda muhafaza edilmesi amacıyla Metruk Yapılar Modülü oluşturuldu. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Adres Kayıt Sistemine (AKS) yapı ve bina katmanlarına “Metruk bina” kayıt ve açıklama alanı eklendi. Metruk binalara ilişkin veriler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne bildirildi. Böylece metruk yapıların adres olarak gösterilmesi de engellenmiş oldu.

133 BİN BİNA TESPİT EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı faaliyet raporuna göre, bugüne kadar Türkiye genelinde 133 bin 446 metruk bina tespit edildi. Bu binaların 100 bin 825’i yıkıldı. 16 bin civarındaki metruk bina rehabilite edildi ve güvenlik tedbiri alındı. Kalan metruk binalarla ilgili kayıt, yıkım ve rehabilite işlemleri ise sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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