Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 100 kişiye mezar olmuştu! Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi İstiklal'de yakalandı

    Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi Nurettin Özcan, İstiklal Caddesi'nde yakalandı. Tutuklanan Nurettin Özcan'ı şüpheli hareketleri ele verdi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    100 kişiye mezar olmuştu! Hisami Apartmanı&#039;nın firari müteahhidi İstiklal&#039;de yakalandı
    Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kahramanmaraş'!ta 6 Şubat 2023'te art arda meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde ağır yıkıma neden oldu. O illerden biri de Diyarbakır'dı. Kentteki Hisami Apartmanı da depremlerde yıkılarak 100 kişinin mezarı oldu, müteahhit ise sırra kadem bastı.

    İSTİKLAL CADDESİ'NDE YAKALANDI

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen günlerde Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda-İstiklal Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, kontrol noktasından geçen bir şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şahsı durdurdu.

    FİRARİ MÜTEAAHHİT ÇIKTI

    Kimlik bilgilerinin Nurettin Özcan (62) olduğunu tespit eden ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

    Şüphelinin, Diyarbakır’da bulunan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı’nın devam eden davasından aranması olan müteahhit olduğu belirlendi.

    Yakalanan şüpheli, 24 Ocak’ta “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    NE PROJE VAR NE RUHSAT

    Hisami Apartmanı'nın 2 müteahhidi ile arsa sahipleri hakkında açılan davanın iddianamesinde, binanın inşasının ve güçlendirilmesinin projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapıldığı yer almıştı. 

    İddianamede, yer alan bilirkişi raporunda şunlar kaydedilmişti:

    "Binanın, ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması ve kontrolsüz bir şekilde kolonlarda mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edilmesi nedenleri ile yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeni ile inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidi ve bina müteahhidi işi bıraktıktan sonra inşaatı tamamlayanların, binanın bazı kolonlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yaparak taşıyıcı sisteme müdahale edenlerin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Deprem
    Haberler > Gündem > 100 kişiye mezar olmuştu! Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi İstiklal'de yakalandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Koronavirüs aşısı olanlara tazminat ödenmeye başlandı! İşte başvuru şartları - GündemKoronavirüs aşısı olanlara tazminat ödenmeye başlandı! İşte başvuru şartlarıYeniden aday gösterilmeyince CHP'den istifa etti! İşte Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin sonunu getiren konuşması - Gündemİşte Battal İlgezdi'nin sonunu getiren konuşmasıSon araç da tarlaya uçtu! Sürücülerin 'kabus yolu' - GündemSürücülerin 'kabus yolu'Bir seçil Erzan vakası daha! "Dubai firmasıyız" deyip şatafatlı yaşam görüntüleriyle 38 milyon euroluk vurgun yaptılar - GündemŞatafatlı görüntüleriyle 38 milyon euroluk vurgun yaptılarF-16 sürecinde son viraj! İşte Türkiye'nin 23 milyar dolarlık talep listesi - Gündemİşte Türkiye'nin 23 milyar dolarlık talep listesiMurat Kurum İstanbul'da yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı: Öne geçtik! - GündemMurat Kurum yaptırdıkları son anketin sonucunu paylaştı3 ilde emniyet müdürü, 20 ilde vali yardımcısı, 127 ilçede kaymakam değişti - GündemAtama kararları Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'deMilli Savunma Bakanı Güler'den Hatay sınırında denetim - GündemMilli Savunma Bakanı Güler'den Hatay sınırında denetimİzmir'de korkutan deprem! 5.1 büyüklüğünde sallandı, çevre illerde hissedildi (AFAD son depremler) - Gündemİzmir'de korkutan deprem'Sibergöz-19' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı - Gündem'Sibergöz-19' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı
    Sonraki Haber Yükleniyor...