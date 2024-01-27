100 kişiye mezar olmuştu! Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi İstiklal'de yakalandı

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu Diyarbakır'da yıkılan ve 100 kişiye mezar olan Hisami Apartmanı'nın firari müteahhidi Nurettin Özcan, İstiklal Caddesi'nde yakalandı. Tutuklanan Nurettin Özcan'ı şüpheli hareketleri ele verdi.

Kahramanmaraş'!ta 6 Şubat 2023'te art arda meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilde ağır yıkıma neden oldu. O illerden biri de Diyarbakır'dı. Kentteki Hisami Apartmanı da depremlerde yıkılarak 100 kişinin mezarı oldu, müteahhit ise sırra kadem bastı.

İSTİKLAL CADDESİ'NDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen günlerde Beyoğlu Galatasaray Meydanı’nda-İstiklal Caddesi üzerinde rutin asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre, kontrol noktasından geçen bir şahsın tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis şahsı durdurdu.

FİRARİ MÜTEAAHHİT ÇIKTI

Kimlik bilgilerinin Nurettin Özcan (62) olduğunu tespit eden ekipler, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı.

Şüphelinin, Diyarbakır’da bulunan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 kişinin hayatını kaybettiği Hisami Apartmanı’nın devam eden davasından aranması olan müteahhit olduğu belirlendi.

Yakalanan şüpheli, 24 Ocak’ta “kasten öldürme” suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE PROJE VAR NE RUHSAT

Hisami Apartmanı'nın 2 müteahhidi ile arsa sahipleri hakkında açılan davanın iddianamesinde, binanın inşasının ve güçlendirilmesinin projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz olarak yapıldığı yer almıştı.

İddianamede, yer alan bilirkişi raporunda şunlar kaydedilmişti:

"Binanın, ruhsatsız ve projesiz inşa edilmesi, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, binanın denetimsiz olarak yapılmış olması ve kontrolsüz bir şekilde kolonlarda mantolama yapılarak taşıyıcı sisteme müdahale edilmesi nedenleri ile yıkılmış olduğunun, bu yıkımda da binanın projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeni ile inşaata izin veren arsa sahibi ve inşaatı yapan bina müteahhidi ve bina müteahhidi işi bıraktıktan sonra inşaatı tamamlayanların, binanın bazı kolonlarına projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz bir şekilde mantolama yaparak taşıyıcı sisteme müdahale edenlerin sorumlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."