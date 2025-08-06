1000 yıllık ceviz ağaçlarından hazırlanıyor! Aylar öncesinden başladı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edecek

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 1000 yıllık ceviz ağaçları çeşitli figürlerle işlenerek bastonlara dönüştürülüyor. Her yıl 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi ve ünlünün katıldığı 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarında gelen misafirlere sunulmak üzere hazırlanan bastonlara özel figürler de ekleniyor.

ÇALIŞMALAR AYLAR ÖNCESİNDEN BAŞLADI

Çalışmalarını aylar öncesinden başlatan 40 yıllık baston ustası Refa Gökbulak, babasından öğrendiği mesleğini 40 yıldan bu yana aynı atölyede devam ettiriyor. Dekoratif amaçlı, hediyelik ve günlük kullanımlar için bastonlar ürettiklerini söyleyen Gökbulak, 1071 Malazgirt Zaferi için de çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Gökbulak, verimden düşmüş ceviz ağaçlarını toplayıp bastona dönüştürdüklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Baba mesleğim olan baston sanatını 40 yıldır aynı tutkuyla aynı atölyede sürdürüyorum. Bu sezon da hem turizm hareketliliği hem de 1071 Malazgirt Zaferi kutlama etkinlikleri için yoğun şekilde çalışmaktayız. Atölyemizde kullanım amaçlı, hediyelik ve dekoratif bastonlar üretmekteyiz. "ÖZEL TASARIM BASTONLARIMIZ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR" Özellikle 1400 yıllık ağaçlardan yapılmış, tamamen kemikten üretilmiş ve ince el işçiliğiyle süslenmiş özel tasarım bastonlarımız büyük ilgi görüyor. Türk sanatlarının zarif örneklerinden tezhip sanatı, oyma ve el işçiliğini bastonlarımızda ustalıkla uyguluyoruz. Kılıçlı modellerimizin yanı sıra çeşitli hayvan figürleriyle süslenmiş özel tasarım bastonlarımız da koleksiyonumuzda yer almaktadır"

ERDOĞAN İÇİN ÖZEL TASARIM

Her yıl 26 Ağustos Malazgirt Zaferi için 25 Ağustos'ta Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel bir tasarım yaptıklarını da belirten Refa Gökbulak, "Bu yılki 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına gelecek olan yerli ve yabancı misafirler, devlet büyükleri ve özellikle Cumhurbaşkanımız için özel hazırlıklar yapıyoruz. Onlara takdim edilmek üzere ürettiğimiz bastonlar, el işçiliği ve sanatın birleştiği orijinal tasarımlar olarak öne çıkıyor" dedi.