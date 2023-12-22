106 numaralı oda balayındaki çifte mezar olmuştu! Genç çiftin sır ölümündeki ihmaller zinciri ortaya çıktı

22 Aralık 2023 13:26 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 13:41

Nevşehir'in Kapadokya bölgesine balayı için giden Mutlu ve Kader Akbaş çifti, konakladıkları otel odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerin ardından çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Geçtiğimiz mart ayında meydana gelen olayla ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 otel yetkilisi tutuklandı. Ancak tutuklular, yapılan itiraz sonucu serbest bırakıldı. Çiftin yakınları, karara tepki gösterdi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Genç çiftin ölümüne sebep olan olaya ilişkin sıcak bir gelişme yaşandı. Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin davasında yürütülen soruşturma tamamlandı, hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; otel işletmecisi Emin Ağmaz, resepsiyonist Ahmet Kılıç ve otelin mesul müdürü Tayfun Uslu hakkında taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Otel işletmecisi Ağmaz, iddianamede yer alan ifadesinde kazan dairesi ve baca işleriyle mesul müdürü Tayfun Uslu’nun ilgilendiğini söyledi.

Resepsiyonist Ahmet Kılıç ise kazan dairesi bakım ve baca temizliğinin 3-4 ayda bir yapıldığını söyledi.

Kılıç, 12 Mart günü öğle saatlerinde çiftin kaldığı otel odasının hemen altında bulunan kazanı çalıştırmaya gittiğinde, kazanın ateşini iyi çekmediğini ve dışarı doğru vurduğunu gördüğünü söyledi.

Kılıç, durumu aynı gün mesul müdür Uslu’ya bildirdiğini söyledi.

KAZAN BACASI ESKİ VE ÇÜRÜK

Dosyada yer alan bilirkişi raporu ise ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Raporda, otelin kazan dairesinin ve bacanın doğru bir şekilde kurulum ve bakımlarının yapılmayarak yanlış şekilde işletildiği belirtildi.

Gerekli uyarı levhalarının ve talimatnamelerin koyulmadığı, duman ve karbonmonoksit dedektörlerinin olmadığı ifade edildi.

Raporda, kazan bacasının eski ve çürük olduğu halde tamiratının ve yenilemesinin yapılmadığı, personele gerekli eğitimlerin verilmediği, personele kazan yakıcı (ateşçi) belgelerinin aldırılmadığı, iş sağlığı ve güvenliği genel kaidelerine uyulmadığı kaydedildi.

ODALARDA KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ YOK

Pazar günü hava rüzgarlı ve kazan çekmediği halde kazanın yakılmaya çalışılmaya devam ettiği, kazanın söndürülmediği, müşterileri etkileyecek bir durum olduğu halde gerekli tedbirlerin alınmadığı vurgulandı.

Etkilenebilecek odaların boşaltılmadığının belirtildiği raporda, oluşan duman ve karbonmonoksitin diğer otel birimlerine odalara dolmasına engel olacak tedbirlerin alınmadığı, odaların yeterli havalandırmalarının bulunmadığı, dumandan veya gazdan ekilebilecek odalarda karbonmonoksit dedektörlerin koyulmadığı, meydana gelen olayın ihmaller, tedbirsizlikler, dikkatsizlikler, bilgisizlikler, eğitimsizlikler ve denetimsizlikler zinciri sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede, olay günü kazan dairesini yakan Ahmet Kılıç’ın öğlen saatlerinde kazanda ve bacada sıkıntı olduğunu görerek bunu otelin mesul müdürü Tayfun Uslu’ya söylediği, bu durumdan otelin işletme sahibi Emin Ağmaz'ın da haberdar olduğu belirtildi.

KAZAN DAİRESİNİN HEMEN ÜZERİNDE KONAKLIYORLARDI

Şüphelilerin genç çifti, otelin kazan dairesinde sorun olmasına rağmen kazan dairesinin hemen üstündeki 106 numaralı odaya kabul ettikleri, baca temizliğinin kazan ve bacada sıkıntı olduğu gün değil de ertesi gün ve ölenlerin bahsi geçen odada bulunup bulunmadıkları kontrol edilmeden yaptırıldığı vurgulandı.