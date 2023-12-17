Afyonkarahisar'da emekli polis memurunun sır ölümü!

17 Aralık 2023 00:03 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 00:04

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Emekli polis memuru bir süredir kayıp olarak aranıyordu ve arama çalışmalarının ardından tüyler ürperten gerçek gün yüzüne çıktı. Olay, Dinar ilçesine bağlı Haydarlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 14 Aralık'ta bir anda ortadan kaybolan emekli polis memuru Fahri Akcin'in (59) yakınları Dinar Emniyet Müdürlüğüne Akcin'den haber alamadıklarını ve kayıp olduğunu düşündüklerini söyleyerek ihbarda bulundu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri tarafından başlatılan çalışmalarda şüpheli olduğu düşünülen Ö.T., isimli şahıs ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan sorguda cinayeti itiraf eden Ö.T., Akcin'i silahla öldürüp Haydari beldesinde bulunan Yeniköy yoluna cesedi attığını silahı da yol kenarına bıraktığını açıkladı. İtiraf üzerine konunun geçtiği bölgeye giden güvenlik güçleri yol kenarından 10 metre uzaklıkta Akcin'in cansız bedenini buldu. Cinayet zanlısı şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.