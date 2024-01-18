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    11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Ali Yerlikaya paylaştı: 36 kişi yakalandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Güvenlik güçleri, DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Eli kanlı terör örgütleri, yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor. Emniyet güçleri 3 gün boyunca 11 ilde düzenlenen dev operasyonları sayesinde 36 kişiyi yakaladı. Sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ait görüntülere yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

    "MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

    11 İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs Yakalandı!

    Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki; 
    Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz !

    Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;

    - Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,
    - Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,
    - Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,
    - İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,
    - Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,
    - Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,
    - Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,
    - Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,
    - Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,
    - Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs ve
    -Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.

    Operasyonlarda yapılan aramalarda;
    - 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile 
    - Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

    Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DeaşEl KaideOperasyonTerör
    Haberler > Gündem > 11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Ali Yerlikaya paylaştı: 36 kişi yakalandı
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