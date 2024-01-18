11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Ali Yerlikaya paylaştı: 36 kişi yakalandı

18 Ocak 2024 08:17 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 08:40

Güvenlik güçleri, DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Eli kanlı terör örgütleri, yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor. Emniyet güçleri 3 gün boyunca 11 ilde düzenlenen dev operasyonları sayesinde 36 kişiyi yakaladı. Sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ait görüntülere yer veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"MÜCADELEMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDECEĞİZ"

11 İlde DEAŞ ve EL KAİDE Terör Örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” Operasyonlarında 36 şüpheli şahıs Yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini isterim ki;

Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz !

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca; Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da 3 gündür devam eden ve sona eren “KAHRAMANLAR-45” operasyonlarında;

- Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,

- Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,

- Elazığ’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,

- İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,

- Konya’da EL KAİDE terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs,

- Mersin'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs,

- Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,

- Rize’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs,

- Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs,

- Sivas’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs ve

-Trabzon’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;

- 39 bin Dolar, 11 bin Euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile

- Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin