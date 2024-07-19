11 yaşındaki Kerem arkadaşı tarafından öldürülmüştü! Ailenin iddiası kan dondurdu

Yalova'da 11 yaşındaki Kerem Karakaya sınıf arkadaşı tarafından kaza sonucu öldürülmüştü. Karakaya ailesi çocuklarının cinayete kurban gittiğini söyleyip 7 yıllık mücadelelerini anlattı.

Yalova'nın Termal ilçesinde bağlı Akköy'de 2018'de meydana gelen olayda, 11 yaşındaki Kerem Karakaya sabah saatlerinde sınıf arkadaşı F.B.'nin evine gitti. İddialara göre iki çocuk evin odunluk kısmında av tüfeğiyle oynamaya başladı. Tehlikeli oyun Kerem'i hayattan kopardı.

F.B.’nin cezai ehliyetinin bulunmaması nedeniyle Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan sanık Serpil B.’nin yargılanmasına başlanmıştı.

KEREM KASTEN Mİ ÖLDÜRÜLDÜ?

Davadaki aile ve avukatları ve tanık beyanları üzerine 5. Asliye Ceza Mahkemesi, tüfeğin ağırlığı, 2 kez ateş edilmesi, kartuşun değiştirilmesi ve silahın ateş mekanizmasının suça sürüklenen çocuk tarafından bilinemeyeceği, delillerin tam toplanmamış olması ve kasten adam öldürme şüphesinin varlığı nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılığın, olay günü evde bulunan F.B.’nin annesi Serpil B. ve dayısı Rahmi B. ile ilgili kasten öldürme suçundan başlattığı soruşturma yaklaşık 1 yıldır devam ediyor.

DAVA AĞIR CEZAYA GİDECEK

5. Asliye Ceza Mahkemesi F.B.’nin annesi Serpil B.’nin ihmalden yargılandığı davada savcılık soruşturmasının beklenmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi. Dava sonrasında adliye çıkışında açıklamalarda bulunan acılı baba Halil Karakaya, yıllardır çocuklarının cinayete kurban gittiğini kanıtlamak için çabaladıklarını belirterek, “6,5 yıldır biz bu anı bekliyoruz. Benim oğlum bir cinayete kurban gitti. Cinayet masası soruşturmayı ele aldı. Şu anda çok iyi yoldayız. İnşallah ağır ceza mahkemesine gidecek. Ağır cezadan sonra da gereken cezayı herkes alacak ve biz de mutlu sona ulaşacağız” dedi.

'OLAYDAN SONRA KAÇTILAR'

Kerem’in annesi Rahime Karakaya ise yaklaşık 7 senedir bu olayın çözülmesini beklediklerini dile getirerek, “7 senedir çocuğum kara toprakta yatıyor. Kendi çocuğunu alıp memleketine kaçmış. Ben adalet istiyorum. Ben çocuğumun katilini istiyorum. Ben çocuğumun kanını yerde bırakmam. Kanımın son damlasına kadar peşindeyim bırakmam” ifadesini kullandı.

DAVADA GİZLİLİK KARARI VAR

Ailenin avukatlarından Şermin Tankut ise Kerem’in 7 yıl önce acımasızca öldürüldüğünü ifade etti. Kerem’in davasının asliye cezada açıldığına değinen Tankut, “Niye Asliye Ceza çünkü ihmalden açılmış bir dava. Fakat dosya delilleri daha önce de söylediğimiz gibi bunun tam tersini gösteriyor ki, nitekim 5. Asliye Ceza hakimi de ihbarda bulunmuştu savcılığa. Bunun bir cinayet olabileceğinden dolayı.

Bu dosyada 1 yıla yakın gizlilik kararı var. Şu anda içinde ne olduğunu söyleyemiyoruz. Çünkü biz de bilmiyoruz. Fakat şöyle bir şey var. Bir yıl önce bu dosya elimize geçtiğinde ihmaller zincirinden kaynaklanan gerçekten bir garabet var ortada. Jandarma ve savcılık zamanında yeterince bu cinayeti araştırmamış. Bundan dolayı aile 6 yıldır boşu boşuna beklemektedir. Gerçekten bütün davadaki deliller, bir şekilde karartılmıştır daha ilk gün.

15. DURUŞMADA 'UMUT' VAR

Daha sonra ifadeler alınmamış, silahlardan parmak izi alınmamış. Hiçbir şey yapılmamış diyebiliriz. Sayın savcımız dosya araştırmadan sonra bizim sunduğumuz dilekçeyle, bulduğumuz açıklarla, bir değil, iki değil belki ondan fazla açık var dosyanın içinde, araştırılmamış olaylar. Şu anda dosya titizlikle araştırılıyor. Biz belki de 15’inci duruşmaya girdik ama umutla bekliyoruz. İnanıyoruz ki, 7 yıl önce işlenen bu cinayet, nihayetinde sonuca ulaşacaktır. Bu acılı aile anne ve diğerleri huzura kavuşacaklardır. 5. Asliye Ceza’da görülen duruşmada savcılıktan alınacak karar bekleniyor.

Savcılık ağır cezaya düşecek bir dosyayı araştırıyor. Savcılık şu an kasten cinayetten bir soruşturma açmış. 1 yıldır kasten cinayetten soruşturmayı gizli olarak araştırıyor. Bu araştırma artık jandarmanın elinde değil. Çünkü jandarma bizim dosyada taraf. Artık emniyetin, cinayet büronun elinde. O yüzden biz çok umutluyuz. Asliye Ceza’da açılan dava ise annenin ihmalden kaynaklı davasıdır. Aslında biz bu davayı kabul etmiyoruz” şeklinde konuştu.

"ÇOCUK ÇOCUĞU ÖLDÜRMEDİ"

Ailenin diğer avukatı Ekin Elçin Tankut, adaletin peşinde sonuna kadar koşmaya devam edeceklerini belirtti. Savcılığın konuyla yakından ilgilendiğini ve kısa zamanda bir iddianame çıkmasını beklediklerini anlatan Tankut, şöyle konuştu:

Sağ olsun şu anki savcımız bu konuda bize çok fazla destek veriyor. Kısa zamanda çözüme ulaşacağını düşünüyoruz. Elbette ki çok fazla dosya içinde daha önce de belirttiğimiz gibi ihmaller vardı. Bu ihmaller zinciri dosyayı çok ayrı bir yere evirmişti. Bu cinayet değil, çocuk çocuğu vurdu diye dosya kapanacaktı.

Fakat araştırmalarımız neticesinde bunun bir cinayet olabileceği sonucuna vardık. Umutluyuz bu noktada da. Çocuğun çocuğu öldürdüğünü düşünmüyoruz ve kararlıyız, peşinden gideceğiz.

AİLENİN GÖZÜ İDDİANAMEDE

İddianamemizi bekliyoruz. İddianamemiz çıktığı zaman da bize çok iş düşecek. Yine adalet aramaya devam edeceğiz. Bu noktada herkesin desteğini talep ediyoruz. Bu bir cinayettir ve aile 7 senedir uyumuyor. Bizim 3-4 dakikada baktığımız haberlerin arkasında neler gizli. Biz maalesef 1 yıldır dosyanın avukatlığını yapıyoruz ama çok şükür bayağı bir yol kat ettik.

Bunların başında dosyanın çok detaylı incelenmesi, çok detaylı bir şekilde ihmallerin ortaya çıkarılması, yapılan araştırmalar inşallah bizi sonuca ulaştıracak. Ailenin 7 seneye varan uykusuz geceleri artık rahat uykulara kendini bırakacak. Bugünkü duruşmada da eksik hususlar giderilecek. Savcının iddianamesi bekleniyor. Savcı iddianameyi hazırladığında bu dosya da ağır ceza dosyasıyla birleştirilecektir.