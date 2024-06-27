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13 ilde 'Narkoçelik-24' operasyonu! 83 şüpheli yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
13 ilde &#039;Narkoçelik-24&#039; operasyonu! 83 şüpheli yakalandı
Zehir Tacirleri, Uyuşturucu Operasyonları, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

13 ilde zehir taciri ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonunda 83 kişi yakalandı, 28'i tutuklandı.

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonlarına dair bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" diyerek detayları paylaştı.

Yerlikaya, 13 ilde uyuşturucu imalatı ve satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep'te operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

911 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 911 kilogram uyuşturucu, 10 milyon 995 bin kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin uyuşturucu hap ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 83 zehir taciri ve sokak satıcısından 28'inin tutuklandığını, 17'sine adli kontrol kararı verildiğini, 5'nin de işlemlerinin sürdüğünü kaydetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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