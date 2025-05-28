Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 13 ülke gözlemci oldu! Erciyes-2025 Tatbikatı, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı

13 ülke gözlemci oldu! Erciyes-2025 Tatbikatı, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı. Tatbikata 13 ülke gözlemci olarak katılım sağladı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev icra eden ve sancağında 2 üstün cesaret ve feragat madalyası olan Kayseri 1. Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes-2025 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü gece atlayışı ile başladı.

13 ülke gözlemci oldu! Erciyes-2025 Tatbikatı, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı - 1. Resim

Konvansiyonel, konvansiyonel olmayan ve hibrit harekat ortamında müşterek hava indirme yeteneğini kazanmak, kuvvet sevki ve derhal müdahale yeteneklerini geliştirmek, dost ve müttefik ülkelerle birleşik harekat icra etme kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen tatbikat kapsamında, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda büyük bir özveriyle hazırlıklarını tamamlayan paraşütçü komandolar havalanan C-130 nakliye uçağından hava kılavuz harekatını gerçekleştirmek için gece atlayışı yaptı.

13 ülke gözlemci oldu! Erciyes-2025 Tatbikatı, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı - 2. Resim

Yarın 265 paraşütçü komandonun atlayış yapacağı yere inen komandolar, bölgenin emniyetini alacak.

13 ülke gözlemci oldu! Erciyes-2025 Tatbikatı, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı - 3. Resim

13 ÜLKE İZLEMEYE GELDİ

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Libya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan ve Ürdün'den gelen fiili ve gözlemciler katılım sağlıyor.

13 ülke gözlemci oldu! Erciyes-2025 Tatbikatı, paraşütçü komandoların gece atlayışı ile başladı - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beykoz'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AFAD duyurdu, Bolu'da deprem oldu! İşte ilk veriler... - GündemAFAD duyurdu, Bolu'da deprem oldu!Gözyaşları dualara karıştı! Hacı adayları Cennetü’l-Muallâ’da - GündemHacı adayları Cennetü’l-Muallâ’daAYM Başkan Vekili Gökcan’dan ‘düşük para cezası’ itirazı: Adli para cezaları artık caydırıcı değil - GündemAdli para cezaları artık caydırıcı değilMoskova mutabakatı! Türkiye ve Rusya Suriye için devrede - GündemMoskova mutabakatı! Türkiye ve Rusya Suriye için devredeTunceli ve Bilecik valileri değişti! Resmi Gazete'de yayımlandı - Gündemİki ilin valisi değişti! Resmi Gazete'de yayımlandıCem Küçük'ten dikkat çeken değerlendirme: Millet neden AK Parti'ye oy verdi? - GündemMillet neden AK Parti'ye oy verdi?
Sonraki Haber Yükleniyor...