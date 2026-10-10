Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde 14 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Silahlı suç örgütü kurma, tehdit ve cebir yoluyla haksız kazanç sağlama ve silah kaçakçılığı suçlarıyla bağlantılı 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Organize suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda 14 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlara karıştığı değerlendirilen 195 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonlarda silahlı suç örgütü kurma ve örgüte üye olmanın yanı sıra vatandaşlardan tehdit ve cebir yoluyla haksız kazanç elde etme ve yasa dışı silah ticareti faaliyetlerinin hedef alındığı bildirildi.

14 ilde organize suç örgütlerine operasyon! 195 şüpheli hakkında işlem yapıldı

14 İLDE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE OPERASYON

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında, organize suç faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda üç ayrı suç kategorisine odaklanıldı.

Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve bu örgütlere üye olmak, vatandaşları tehdit ve cebir kullanarak haksız kazanç elde etmek, silah ve mühimmat ticareti yoluyla suç örgütlerine lojistik destek sağlamakla bağlantılı oldukları belirtildi.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 14 ilde toplam 195 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Organize suç örgütlerinin silahlı faaliyetlerine ve yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonlarda çeşitli türlerde silahlar ele geçirildi.

Emniyet birimlerinin paylaştığı bilgilere göre operasyonlarda, 41 tabanca, 16 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 uzun namlulu silah, çok sayıda fişek, şarjör ve silah parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlar, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

TEHDİT VE SİLAH KAÇAKÇILIĞINA KARŞI MÜCADELE SÜRECEK

Operasyonların ardından yapılan açıklamada, vatandaşları tehdit ve cebir kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalışan suç yapılanmalarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada, "Tehdit ve cebirle vatandaşlarımızın hakkına göz dikenlere ve silah kaçakçılığı yaparak suç odaklarına lojistik destek sağlayanlara yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Operasyonlarda görev alan emniyet personeli, KOM Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve çalışmalara katkı sağlayan diğer birimlere teşekkür edildi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM 54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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