Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 19 bin 396 litre akaryakıt, 180 bin 187 paket sigara ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Kaydet
|

"Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 54 ilde operasyon düzenlendi.

ÖNERİLEN HABERLER
Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı: 5,1 milyar TL
GÜNDEM

Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı: 5,1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi

294 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, binlerce litre akaryakıt ve alkollü içki ile yüz binlerce paket sigara ve milyonlarca makaron ele geçirildiğini açıkladı.

54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Başlık Resmi54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Operasyonların, gümrük işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye kaçak ürün sokulması ve dağıtılması ile yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi suçlarına yönelik düzenlendiği belirtildi.

54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Başlık Resmi54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

54 İLDE OPERASYON

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

-Gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkemize kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak,

-Yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 54 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda;

-19 bin 396 litre akaryakıt,

-180 bin 187 paket sigara,

-37 bin 819 litre alkollü içki,

-2 milyon 698 bin 970 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Başlık Resmi54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

“ŞEBEKELERE ASLA GEÇİT VERMİYORUZ”

Bakanlık “Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diyerek mücadelenin süreceğini belirtti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.