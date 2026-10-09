54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 19 bin 396 litre akaryakıt, 180 bin 187 paket sigara ve çok sayıda makaron ele geçirildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

"Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 54 ilde operasyon düzenlendi.

294 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

İçişleri Bakanlığı, düzenlenen operasyonlarda 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını, binlerce litre akaryakıt ve alkollü içki ile yüz binlerce paket sigara ve milyonlarca makaron ele geçirildiğini açıkladı.

54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Operasyonların, gümrük işlemine tabi tutulmadan Türkiye'ye kaçak ürün sokulması ve dağıtılması ile yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesi suçlarına yönelik düzenlendiği belirtildi.

54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

54 İLDE OPERASYON

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

-Gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkemize kaçak ürünler sokmak ve dağıtmak,

-Yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürmek suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik 54 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucunda;

-19 bin 396 litre akaryakıt,

-180 bin 187 paket sigara,

-37 bin 819 litre alkollü içki,

-2 milyon 698 bin 970 adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi.

54 ilde kaçakcılık operasyonu! 294 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

“ŞEBEKELERE ASLA GEÇİT VERMİYORUZ”

Bakanlık “Sahte ve kaçak ürünlerle vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan merdiven altı odaklara, haksız kazanç peşindeki kaçakçılık şebekelerine asla geçit vermiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında operasyonlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diyerek mücadelenin süreceğini belirtti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala