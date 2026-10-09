Yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı. Paraların yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığı belirlenirken, MASAK raporlarında 860 binin üzerinde işlemde 5,1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi. 333,4 milyon TL nakit paraya el koyuldu, 4 şirkete de kayyum atandı.

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Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında, suç gelirlerinin yardım ve bağış faaliyetleri üzerinden aklandığına ilişkin önemli bulgulara ulaşıldı.

Uşak, Ankara, Hatay, İstanbul, İzmir, Siirt, Antalya ve Kocaeli olmak üzere 8 ilde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet suçları kapsamında 32 şüpheli, 1 dernek ve 4 şirkete yönelik arama, el koyma ve yakalama işlemleri uygulandı. Ayrıca yaklaşık 184 milyon TL değerindeki 7 taşınmaz ve 16 araca el koyma işlemi uygulandı.

İş yeri, ikamet ve diğer adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 1 kilogram külçe gümüş, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve çeşitli fiziki belgeler ele geçirildi.

Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı: 5,1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi

8 İLDE 22 GÖZALTI

MASAK raporları ve jandarma incelemelerinde 860 binin üzerinde işlemde 5,1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi. 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli yakalanırken, 333,4 milyon TL nakit paraya el koyuldu.

4 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla soruşturma kapsamındaki 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

BAHİS GELİRLERİNE BAĞIŞ KILIFI

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen 2026/10766 sayılı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şahıs, şirket ve dernek hesapları üzerinden dolaştırılarak aklandığına yönelik tespitlere ulaşıldı.

Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı: 5,1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi

YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ

Jandarma ekiplerinin dijital materyaller üzerinde yaptığı incelemelerde, yasa dışı bahis para transferlerini organize etmek amacıyla kullanılan bir panel sistemine ait yazışmalar tespit edildi.

500 BİN TL TALİMATI

15 Nisan 2025 tarihli yazışmalarda, bir kullanıcının belirli bir banka hesabına beş ayrı işlemde toplam 500 bin TL gönderilmesi talimatını verdiği belirlendi. İncelemelerde, çeşitli işlem açıklamaları kullanılarak farklı hesaplardan çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

MASAK RAPORU: 5,1 MİLYAR TL'LİK PARA HAREKETİ

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) 6 ve 25 Ağustos 2026 tarihli analiz raporları ile jandarma birimlerinin incelemelerinde, soruşturmaya konu şahıs ve tüzel kişiliklere ait hesaplarda 1 Ocak 2021-21 Eylül 2026 tarihleri arasında 860 bin 88 işlemde toplam 5 milyar 114 milyon 757 bin 833 TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bu finansal hareketlilik içerisinde yaklaşık 175 milyon TL'nin yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması amacıyla çeşitli hesaplara aktarıldığı değerlendirildi. Paraların farklı tutarlara bölünerek çeşitli şahıs ve şirketler üzerinden dolaştırıldığı, ardından bağış ve ticari faaliyet görünümü altında yeniden finansal sisteme sokulduğu yönünde bulgular elde edildi.

Yasa dışı bahis gelirlerine bağış kılıfı! 4 şirkete kayyum atandı: 5,1 milyar TL'lik para hareketi tespit edildi

1.430 İŞLEMDE 153,7 MİLYON TL AKTARILDI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri, para transferlerinde kullanılan belirli işlem açıklamaları oldu. MASAK incelemesine göre, 12 Mart 2025 ile 5 Mart 2026 tarihleri arasında 404 gerçek ve tüzel kişi tarafından gerçekleştirilen 1.430 işlemde toplam 153 milyon 712 bin 33 TL aktarıldı.

Normal bağışlarda ortalama işlem tutarı yaklaşık 1.640 TL seviyesindeyken, incelemeye konu transferlerde bu tutarın 108 bin 52 TL'ye yükseldiği belirlendi. Ayrıca para transferlerini gerçekleştiren kişilerden 363'ü hakkında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı MASAK istihbarat kayıtları bulunduğu tespit edildi.

TEK BİR TÜZEL KİŞİLİĞE AİT

Mali incelemelerde, soruşturmaya konu hesaplardan bir şirkete yüz milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. Şirketin 2023-2026 döneminde banka hesaplarına giren toplam 330 milyon 638 bin 162 TL'nin yaklaşık 303,8 milyon TL'sinin tek bir tüzel kişiliğe ait hesaplardan geldiği tespit edildi.

Böylece şirketin hesaplarına giren paranın yaklaşık yüzde 92'sinin aynı kaynaktan aktarıldığı ortaya çıktı. Şirket hesaplarından canlı hayvan alımı açıklamasıyla farklı kişi ve şirketlere 293 milyon 563 bin 722 TL gönderildiği, ayrıca 42 milyon 920 bin TL'nin nakit olarak çekildiği belirlendi.

POLİSİN HESABINDA 135 MİLYON TL'LİK HAREKET

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer tespit ise Ankara'da görev yapan bir polis memurunun banka hesaplarında ortaya çıktı. MASAK'ın 3 Eylül 2026 tarihli raporuna göre, polis memuru M. Ş.'nin hesabında bir yıllık dönemde 135 milyon TL tutarında para giriş ve çıkışı bulunduğu belirlendi.

Banka görevlileriyle yapılan görüşmelerde Şahin'in söz konusu hesabı yardım toplamak amacıyla kullandığını beyan ettiği, ancak herhangi bir yardım toplama izninin bulunmadığı tespit edildi. İncelemelerde, 5 Şubat 2025 ile 5 Şubat 2026 tarihleri arasında hesabına farklı yardım açıklamalarıyla toplam 97 milyon 380 bin 537 TL aktarıldığı belirlendi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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