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    1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davası: Müteahhit 'Ben inşaattan anlamam' diye kendini savundu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kahramanmaraş depremlerinde 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nin B Blok davasında müteahhit Tevfik T. kendini "İnşaat işlerinden anlamam" diyerek savundu. Hakkında açılan 11 dosyanın 4’ünde tutukluluğu bulunan müteahhit Tevfik T.’nin bu dosyadan da tutuklanmasına karar verildi.

    1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davası: Müteahhit &#039;Ben inşaattan anlamam&#039; diye kendini savundu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat depremlerinde 22 bloğundan 18'i yıkılan ve yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi davasının B Blok hakkındaki duruşması Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

    Duruşmaya müteahhit Tevfik T.’nin yanı sıra Ahmet D, Atilla Ö, Mehmet Akif Ö., Meliha T., Mustafa T. ve Salih T. sanık olarak yer aldı. Müteahhit Tevfik T., tutuklu bulunduğu Kırşehir’den, Atilla Ö. İle Ahmet D. Ardahan’dan ve Meliha T.’de Antalya kapalı cezaevinden online olarak ifade verdi.

    MÜTEAHHİT 'BEN İNŞAATTAN ANLAMAM' DİYE KENDİNİ SAVUNDU

    ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla yargılanan müteahhit Tevfik T. ve diğer sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddederken; Tevfik T.; "Ben öğretmenim. İnşaat işlerinden anlamam" diyerek kendini savundu. Diğer sanıklar da sorumluluğu Tevfik T.’nin üzerine attı.

    Tevfik T., "İnşaatları yaparken siteyi yaptıran kooperatiflerin yönetim kurullarında olup imza yetkisi bulunan herkesle beraber hareket ettik. Bu arada zamanın belediye denetim yetkilileri ise site inşaatlarını 15 kez gelip denetledi ve ‘olur’ verdi. Yani ben tek başıma bir şey yapmadım, kararların hepsi yönetim kurullarınca alındı. Ben herkesi ev sahibi yaptım, herkesin gözünde o zamanlar itibar sahibiydim ancak şimdi tek hedef gösterilen ben oldum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

    1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davası: Müteahhit 'Ben inşaattan anlamam' diye kendini savundu

    AVUKATTAN DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

    Müşteki avukatlarından ve İstanbul’dan gelerek duruşmaya katılan Şuayip Bolat, kendisinin de bir yakınının başka bir blokta depremde hayatını kaybettiği belirterek duruşma sonrası açıklama yaptı. Avukat Bolat, yıkım ve can kaybının büyük olmasının sebeplerini şöyle sıraladı:

    "Çoğu müteahhidin aç gözlü olması, rant peşinde koşması, depreme dirençli konut inşa etmemesi, mevzuata uymaması, malzemeden çalması, zemini uygun olmayan alüvyonlu arazinin imara açılması, zemin koşulları esas alınarak bina yapılmaması, zeminin taşıyamayacağı kadar çok katlı binalara imar izni verilmesi, zemin etüdü olmayan bloklara ruhsat verilmesi, zemin etüdü yapılmadan statik proje yapılması, malzemenin yetersizliği, yapı denetim firmaları ve Belediyeler, Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği bakanlığı ve AFAD tarafından yeteri kadar denetleme yapılmaması ve hukuka ve bilimsel verilere aykırı olarak ruhsat verilmesidir."

    1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davası: Müteahhit 'Ben inşaattan anlamam' diye kendini savundu

    'DOSYADA BAZI EVRAKLAR EKSİK'

    "Ebrar Sitesi soruşturma dosyalarındaki bazı evraklar eksik, binaların ruhsat evrakları yok" diyen Bolat, bazı dosyalarda bir yıla yakın süre geçmesine rağmen sorumluların tespit edilmediğinin altını çizdi. 

    Bolat, bilirkişi raporlarının hatalı tespit içerdiğini, değerlendirmelerin yetersiz olduğunu belirterek, "Ebrar Sitesi bloklarının bilirkişi raporları değerlendirmesinde Sorumluluk alanları ve kusur dereceleri ciddi farklılıklar taşımaktadır" dedi. Sanık müteahhit Tevfik T. hakkında da konuşan Bolat, "En az 1400 kişinin ölümünden sorumlu olan bu şahıs sadece 4 davadan tahliye edilmediğinden kaynaklı tutukluluğu devam etmektedir. Bu şahsın, kamuoyunun öfkesini dindirmek için içeride birkaç ay tutuklu kalmasını kabul edinilebilir bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

    MÜTEAHHİT HAKKINDA B BLOK DAVASINDAN DA TUTUKLAMA KARARI

    Hakkında açılan 11 dosyanın 4’ünde tutukluluğu bulunan müteahhit Tevfik T.’nin bu dosyadan da tutuklanmasına karar verilirken, tüm sanıkların malvarlıklarına tedbir konulması talebi de reddedildi.

    Tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile müşteki yakınlarını ve avukatları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 28 Mart 2024 tarihine erteledi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ebrar SitesiDepremKahramanmaraş
    Haberler > Gündem > 1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davası: Müteahhit 'Ben inşaattan anlamam' diye kendini savundu
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