İçişleri Bakanlığı, 15 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 523 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 244 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 174’ü tutuklanırken, 54 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. MASAK raporlarında şüphelilerin hesaplarında 10,5 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

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Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev ve yedek parça ilanları vererek, yüksek kazanç vaadinde bulunarak veya kendilerini kamu ve banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 244 şüpheli yakalandı.

15 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 244 şüpheli yakalandı

523 MİLYON TL’LİK DOLANDIRICILIK TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bursa, Çorum, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Mersin, Sakarya, Samsun ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, vatandaşları toplam 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli gözaltına alındı.

15 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 244 şüpheli yakalandı

174 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 174’ü tutuklandı.

54 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

15 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 244 şüpheli yakalandı

SAHTE İLAN VE YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE DOLANDIRDILAR

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre şüphelilerin farklı yöntemlerle vatandaşları hedef aldığı belirlendi.

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve sahte internet siteleri üzerinden araç, ev, yedek parça satışı ve araç kiralama ilanları verdikleri, yüksek kazanç vaadinde bulundukları tespit edildi.

Bazı şüphelilerin ise kendilerini kamu görevlisi, banka görevlisi veya internet ve iletişim firması temsilcisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

HESAPLARDA 10,5 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

Operasyonun mali boyutuna ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da MASAK raporlarına yansıdı.

Şüphelilerin hesaplarında toplam 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

OTOMOBİL, GAYRİMENKUL VE TARLA HİSSELERİNE EL KONULDU

Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve mühimmat, uyuşturucu madde, çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, altın ve ziynet eşyası ile banka ve kredi kartları ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait çok sayıda otomobil, gayrimenkul ve tarla hissesine de el konuldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MASAK koordinasyonunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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