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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

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İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 5 aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi.

3 OTOMOBİL İLE 2 CİP ÇARPIŞTI

Köprünün girişinde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş güzergahında 3 otomobil ile 2 cip henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!
Başlık Resmi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza!

Hasarlı kaza nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Ankara istikameti ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla aksayan trafik akışı normale döndü.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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