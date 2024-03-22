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Haberler > Gündem > 15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu

15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da gece yarısı ortalık karıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yarım saat boyunca kovalandı. Ekipler şüpheli aracın önünü kesti, şoför yaya olarak kaçmaya devam etti. Yakayı ele veren sürücü 15 yaşında çıktı, babasının arabasını kaçırdığı öğrenildi. Araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken ehliyetsiz sürücü 12 bin 977 TL ceza aldı.

Olay saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde yaşandı. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular.

15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu - 1. Resim

Uyarıyı hiçe sayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Araçtaki 2 arkadaşını yol kenarında bırakan sürücü kaçmaya devam etti. Polisin peşine takıldığı sürücü hızla ara sokaklara dalarak ölümü hiçe saydı.

15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu - 2. Resim

30 dakika süren kovalamaca Yeni Mahalle Esenler Caddesi'nde aracın önü kesilerek son buldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki sürücü Mevlüt M., polis ekiplerince yakalandı.

15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu - 3. Resim

HEM BABASININ ARABASINI GİTTİ HEM DE 12 BİN TL CEZA YEDİ

Yakalanan sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi. Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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