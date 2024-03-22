15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da gece yarısı ortalık karıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yarım saat boyunca kovalandı. Ekipler şüpheli aracın önünü kesti, şoför yaya olarak kaçmaya devam etti. Yakayı ele veren sürücü 15 yaşında çıktı, babasının arabasını kaçırdığı öğrenildi. Araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken ehliyetsiz sürücü 12 bin 977 TL ceza aldı.
Olay saat 01.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde yaşandı. Devriye atan ekipler, şüphelendikleri otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundular.
Uyarıyı hiçe sayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Araçtaki 2 arkadaşını yol kenarında bırakan sürücü kaçmaya devam etti. Polisin peşine takıldığı sürücü hızla ara sokaklara dalarak ölümü hiçe saydı.
30 dakika süren kovalamaca Yeni Mahalle Esenler Caddesi'nde aracın önü kesilerek son buldu. Yaya olarak kaçmaya çalışan 15 yaşındaki sürücü Mevlüt M., polis ekiplerince yakalandı.
HEM BABASININ ARABASINI GİTTİ HEM DE 12 BİN TL CEZA YEDİ
Yakalanan sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi. Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı