15 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı! Polisleri peşine taktı, sonu kötü oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mart 2024 02:52 - Güncelleme: 22 Mart 2024 03:09 - Güncelleme:

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Bursa'da gece yarısı ortalık karıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yarım saat boyunca kovalandı. Ekipler şüpheli aracın önünü kesti, şoför yaya olarak kaçmaya devam etti. Yakayı ele veren sürücü 15 yaşında çıktı, babasının arabasını kaçırdığı öğrenildi. Araç çekici yardımıyla otoparka götürülürken ehliyetsiz sürücü 12 bin 977 TL ceza aldı.