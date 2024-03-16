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Haberler > Gündem > 17 yaşındaki Simge'nin şüpheli ölümü: Evinde rahatsızlandığı iddia edildi, hastanede hayatını kaybetti

17 yaşındaki Simge'nin şüpheli ölümü: Evinde rahatsızlandığı iddia edildi, hastanede hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
17 yaşındaki Simge&#039;nin şüpheli ölümü: Evinde rahatsızlandığı iddia edildi, hastanede hayatını kaybetti
Çorum, Simge Ablak, Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çorum'da evinde rahatsızlandığı iddia edilen 17 yaşındaki Simge Ablak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Çorum'da yaşayan 17 yaşındaki Simge Ablak, iddiaya göre evinde rahatsızlandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ablak'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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