18 milyon öğrenci ders başına! Yeni eğitim yılı fidanla açılıyor

Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Yeni öğretim yılında bütün kademelerde yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu yıl açılması planlananlarla birlikte ülke genelinde 74 bin 538 okul ve 761 bin 416 derslikte bir araya gelecek.

İlk haftada farkındalık eğitimi ve etkinlikler planlanacak, ilk ders “Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak” temasıyla yapılacak. Okullarda, doğa sevgisinin oluşması, “yeşil vatan”ın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların yıl boyunca yürütülmesi hedefleniyor.

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNE FİDAN DAĞITILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan “Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü” doğrultusunda, okulların ilk gününde “Her Çocuk Bir Fidan” temalı kısa film gösterilecek, bütün ilkokul öğrencilerine fidan dağıtılacak.

Öte yandan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 184 milyon 455 bin 297 adet ders kitabı, Bakanlığa bağlı resmî ve özel okullardaki öğrencilere ücretsiz dağıtıldı. Bu arada, yeni eğitim öğretim yılında Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 70 bin kişi istihdam edildi. Yeni istihdamla birlikte okullarda görev yapan hizmetli sayısı 123 bine ulaştı.

YARIYIL TATİLİ 19 OCAK'TA

Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım’da yapılacak. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026’da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak Cuma sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar sürecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart’ta başlayıp 20 Mart’ta sona erecek.