Münih'te şov zamanı: IAA Mobility 2025

IAA Mobility 2025’e Türkiye damgası! Togg, en yeni modelleriyle uluslararası sahnede boy gösterirken, Bursa’da üretilen Clio’nun altıncı nesli ve Hyundai’nin İzmit’te üretilecek elektrikli aracı Münih’te tanıtılacak.

ALİ ÇELİK - Bugün basın açılışı gerçekleşen IAA Mobility 2025’e Türkiye’de üretilen modeller damga vuracak.

Avrupa’da “New Gamer” -Yeni Oyuncu- lakabıyla adından söz ettiren Togg, iki farklı alanda uluslararası gazetecilerle buluşacak. Yerli üreticimiz Togg, A2 salonu C40 standında en yeni modellerini ve dijital mobilite ekosistemini paylaşacak. Ayrıca Königsplatz TD 110 noktasında T10X ve T10F modelleriyle ziyaretçilere test sürüşü yapma fırsatı sunacak.

CLİO'NUN ALTINCI NESLİ MÜNİH'TE

Öte yandan, 35 yıldır Renault’nun en çok satan modeli olan ve Bursa’da üretilerek 45 ülkeye ihraç edilen Clio’nun altıncı nesli, bugün Türkiye saatiyle 18.30’da Münih’te tanıtılacak. Otomotiv dünyasının dikkatle izlediği bu önemli organizasyonda, Hyundai’nin İzmit’te üreteceği yeni elektrikli modelinin örtüsü de kalkacak.

Bu heyecan verici etkinlik, Türkiye’nin otomotiv sektöründeki gücünü ve yenilikçi yüzünü bir kez daha gözler önüne serecek.

