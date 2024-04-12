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2 çocuk babası kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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2 çocuk babası kene ısırması sonucu hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Erzurum’un Oltu ilçesinde kene ısırması sonucu hastanede tedavi gören şahıs, 2 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Oltu ilçesine bağlı Nüğürcük Mahallesinde ikamet eden İ.Y'nin (37) Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) teşhisiyle ilk tedavisi Oltu Devlet Hastanesi'nde yapıldı. Daha sonra sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesinde 2 gün yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

2 çocuk babası kene ısırması sonucu hayatını kaybetti - 1. Resim

TEDBİRLİ OLARAK TOPRAĞA VERİLDİ 

2 çocuk babası İ.Y’nin cenazesi Nüğürcük Mahallesinde köy sakinlerince tedbirli olarak toprağa verildi. Mahalle muhtarı Abubekir Gültekin, cenazenin köy sakinleri tarafından izolasyonlu bir şekilde bir şekilde defnedildiğini söyledi.

2 çocuk babası kene ısırması sonucu hayatını kaybetti - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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