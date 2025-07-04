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2 saatlik yolu 20 dakikada aldı! Ödemiş'teki kabusu anlattılar: Nereye kaçacağımızı bilemedik

Kaynak: Anadolu Ajansı
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2 saatlik yolu 20 dakikada aldı! Ödemiş&#039;teki kabusu anlattılar: Nereye kaçacağımızı bilemedik
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ödemiş'teki yangında 5 mahalle tahliye edildi. Rüzgar nedeniyle yangının hızı artarken evleri küle dönen vatandaşlar yaşadıkları faciayı anlattı. Rüzgarın 2 saatlik yolu 15-20 dakikada geldiğini söyleyen afetzedeler "Böyle bir şey görmedim. Nereye kaçacağımızı bilemedik" ifadelerini kullandı.

İzmir, son günlerin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Dün Çeşme, Buca ve Ödemiş alevlere teslim oldu. Yeşil alanlar küle döndü. Alevler Çeşme'de söndürüldü ancak iki ilçede mücadele devam ediyor. 

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz saat 21.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

2 saatlik yolu 20 dakikada aldı! Ödemiş'teki kabusu anlattılar: Nereye kaçacağımızı bilemedik - 1. Resim

5 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Boşaltılan Karadoğan Mahallesi'nde birçok ev ve ahırda hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Bayram Yalçın, yangının rüzgarın etkisiyle çok büyüdüğünü ve herkesi çok korkuttuğunu söyledi.

2 saatlik yolu 20 dakikada aldı! Ödemiş'teki kabusu anlattılar: Nereye kaçacağımızı bilemedik - 2. Resim

"2 SAATLİK YOLU 20 DAKİKADA GELDİ"

Yangın nedeniyle köylerini bırakmak zorunda kaldıklarını aktaran Yalçın, "Yangının uzaklığı 2-3 kilometre ilerideydi. 'Gelmez' diye hesap ediyorduk ama rüzgarın etkisiyle ateş 2 saatlik yolu 15-20 dakikada geldi. Biz bir anda panikledik. Allah'a çok şükür canımızı kurtardık." dedi.

Yalçın, bunun Allah'tan gelen bir şey olduğunu belirterek "Ama ben böyle bir şey görmedim. Rüzgarın etkisiyle yangın daha da büyüdü ve önüne geçilemedi. Sağ olsun devletimiz, uçaklarıyla, helikopteriyle, insanların gücüyle mücadele etti" ifadelerini kullandı.

2 saatlik yolu 20 dakikada aldı! Ödemiş'teki kabusu anlattılar: Nereye kaçacağımızı bilemedik - 3. Resim

NE TARAFA GİDECEKLERİNİ BİLEMEDİLER

Ailesini ziyaret etmek için köye gelen 30 yaşındaki Ebru Aydın da yangının ters rüzgarla yön değiştirdiğini ve bir anda köye ulaştığını anlattı.

Ailesiyle köyden zor çıktığını ifade eden Aydın, "Zamanında köyü boşaltın diye anons gelmeseydi, yönlendirmeseydik daha kötü sonuçlar olabilirdi. Sadece kendimizi kurtarabilirdik, hayvanlarımız kalırdı" değerlendirmesini yaptı.

Evi yanan 58 yaşındaki Mustafa Uğur ise yangın sırasında ne tarafa gideceğini bilemediğini, yanmaktan çok korktuğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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