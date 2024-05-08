20 bin öğretmene yeni atama! Süreç 20 Mayıs’ta başlıyor

Öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS puanı, yüzde 50 mülakat puanı belirleyici olacak.

MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Öğretmenlerin merakla beklediği atama haberi Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Bakan Tekin, 20 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Resmî süreç 20 Mayıs’ta başlayacak. Atamalarda başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs’ta gerçekleşecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran’da ilan edilecek. Adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak. Öğretmenlerin eylül ayında göreve başlaması bekleniyor.

MÜLAKAT NASIL OLACAK

Bu atamalarda KPSS puanı yüzde 50, mülakat puanı yüzde 50 etkili olacak. Bakan Tekin “Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu daha önce dile getirmiştim. Bunu yaparken de süreçle ilgili olarak adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz” dedi.

Bakan Tekin, yeni müfredat taslağını 26 Nisan’da askıya çıkardıklarını belirterek, taslağa yoğun bir görüş geldiğini söyledi. Tekin “Cuma günü akşam mesai saati bitimine kadar da bu konudaki ekranımızı açık tutacağız. Programlarla ilgili olarak görüşü, önerisi olacak arkadaşlarımıza sistem açık olacak” dedi.