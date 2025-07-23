20 yıl sonra açılan davada mütalaa tamam! Dikkat çeken 20 Ekim detayı: "Necip Hablemitoğlu cinayeti siyasi"

Necip Hablemitoğlu cinayetinde açıklanan mütalaada, bunun siyasi bir cinayet olduğuna yer verildi. Levent Göktaş suç örgütünce işlenen olayda Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Aydın Köstem'in azmettirici olduğu ifade edildi. Öte yandan yargılamanın, Fetullah Gülen'in öldüğü tarih olan 20 Ekim'de yapılmasına karar verildi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmüştü. Cinayete ilişkin sanıklar Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Aydın Köstem, Mustafa Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Mehmet Narin'in yargılandığı davada savcılık ara celsede esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Altaylı ve Köstem'in, Göktaş'ı azmettirerek cinayetin 'Levent Göktaş suç örgütünce' işlendiğini belirtti. Mütalaada 'Levent Göktaş suç örgütü'nün devamlılık niteliğinin bulunmadığı belirtilirken örgütün tek bir olay için bir araya gelmediği ifade edildi.

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TALİMATI EMEK VE MUMCUOĞLU VERDİ

Fetullah Gülen, Enver Altaylı, Mustafa Özcan ve Aydın Köstem'in azmettirmesi sonucu hareket eden Levent Göktaş'ın, Nuri Gökhan Bozkır'a maktulü takip ettirdiği, olay yerinde keşif yaptırdığını belirtilen mütalaada, Hablemitoğlu'nun öldürme talimat ve eyleminin ise Fikret Emek ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'na verildiğini anlatıldı. Hazırlanan mütalaada suikastın, 'siyasi bir cinayet olduğu' belirtildi.

DİKKAT ÇEKEN 20 EKİM DETAYI

Savcı mütalaasında, sanıklardan Enver Altaylı, Aydın Köstem, Nuri Gökhan Bozkır, Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Aydın Köstem'in, 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını, Mehmet Narin'in ise örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, yalancı tanıklık yaptıkları gerekçesiyle Mehmet Kaya Batı, Ergün Poyraz ve Ersan Aksoy hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Ayrıca, 20 Ekim 2024'te ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkındaki davanın ise düşürülmesi istendi.

Sanıkların yargılanmasına 20 Ekim'de devam edilecek.