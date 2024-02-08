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    • 2024 yılı fitre bedeli 130 TL olarak belirlendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    2024 yılı fitre bedeli 130 TL olarak belirlendi
    Diyanet İşleri Başkanlığı, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre bedelini 130 TL olarak belirledi.

    Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını 130 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2024 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

    "GIDA VE BENZERİ MADDELERDEN AYNİ OLARAK VERİLEBİLİR"

    Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir.

    "AYNI ZAMANDA GÜNLÜK ORUÇ FİDYE BEDELİ"

    Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Diyanet İşleri Başkanlığı
    Haberler > Gündem > 2024 yılı fitre bedeli 130 TL olarak belirlendi
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