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2024'ün en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listede toplamda 173 şehir var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2024&#039;ün en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listede toplamda 173 şehir var

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyadaki çeşitli şehirlerin değerlendirildiği ve en yaşanabilir şehirlerin listesini yapan The Economist 2024'ün en yaşanabilir şehir listesini güncelledi. 173 şehrin değerlendirildiği listede ilk 10'da bulunan şehirler açıklandı.

The Economist, 2024 yılında dünyanın en yaşanabilir şehirlerini belirlemek için yaptığı değerlendirmeleri tamamladı. Toplamda 173 şehri inceleyen dergi, çeşitli kriterlere göre en yaşanabilir şehirleri sıraladı.

2024 yılı için belirlenendünyanın en yaşanabilir şehirler listesinde ülkemizden bir şehir yer almazken, bu listeye adını yazdıran şehirler yaşam kalitesi, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapı ve çevre gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak seçildi. 

2024'ün en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listede toplamda 173 şehir var - 1. Resim

DÜNYANIN EN YAŞANABİLİR ŞEHRİ NERESİ?

Dünyanın dört bir yanından seçilen bu şehirler, sundukları yaşam kalitesi ile öne çıkmayı başardı.

İşte, bu yılın ilk 10'unda yer alan şehirler:

  1. Viyana, Avusturya
  2. Kopenhag, Danimarka
  3. Zürih, İsviçre
  4. Melbourne, Avustralya
  5. Calgary, Kanada ve Cenevre, İsviçre
  6. Sidney, Avustralya ve Vancouver, Kanada
  7. Osaka, Japonya ve Auckland, Yeni Zelanda
  8. Adelaide, Avustralya
  9. Toronto, Kanada
  10. Helsinki, Finlandiya

2024'ün en yaşanabilir şehirleri belli oldu! Listede toplamda 173 şehir var - 2. Resim

VİYANA NEDEN DÜNYANIN EN YAŞANILIR ŞEHRİ?

Viyana, Orta Avrupa'nın dikkat çeken cazibe merkezlerinden biridir. Tarih, yenilikçilik, turizm, sürdürülebilir çevre ve dijitalleşme gibi alanlarda öne çıkan Viyana, aynı zamanda sürdürülebilirlik stratejileriyle yönetilen özel bir şehir olarak tanımlanabilir.

VİYANA'NIN NEYİ ÜNLÜ?

Avrupa'nın sanatsal ve tarihi zenginlikleriyle ünlü şehirlerinden biri olan Viyana, binlerce yıllık tarihe tanıklık ediyor. Şehir, müzik, tiyatro, heykel ve resim gibi çeşitli sanat dallarının merkezi olarak, birçok sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

  1. Schönbrunn Sarayı
  2. Viyana Sanat Tarihi Müzesi
  3. Aziz Stefan Katedrali
  4. Belvedere Sarayı
  5. Hofburg Sarayı
  6. Schönbrunn Hayvanat Bahçesi
  7. Albertina Müzesi
  8. Secessionsgebaude Müzesi
  9. Kelebek Evi
  10. Karlskirche Kilisesi
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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