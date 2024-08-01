Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 21 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-24' operasyonu! 55 gözaltı

21 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-24' operasyonu! 55 gözaltı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21 ilde FETÖ&#039;ye &#039;Kıskaç-24&#039; operasyonu! 55 gözaltı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-24' operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı.

Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi eklendi. 21 ilde son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-24' operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. 55 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

İLLERİ TEK TEK BELİRTTİ

Yerlikaya'nın paylaşımında şu detaylar yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-24” operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ülkelerden 'Lübnan' uyarıları peş peşe! Bir açıklama da ABD'den geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Malatya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı - GündemMalatya'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştıHeniyye suikastında verilen mesaj - Gündem"Haniye suikastında verilen mesaj"Evet, bu bölgesel bir savaşın işaret fişeği! - Gündem"Evet, bu bölgesel bir savaşın işaret fişeği!"İsrail, Hamas lideri Haniye'yi şehit etti! Orta Doğu barut kokuyor - GündemSAVAŞ İLANIErdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısı: AK Parti’de bahane olmaz - GündemErdoğan'dan 'verdiğiniz sözleri tutun' uyarısıZonguldak'ta taksi durağını arayan kişi bomba ihbarında bulundu: "Kaçın patlayacak" - GündemBomba ihbarı şehri ayağa kaldırdı
Sonraki Haber Yükleniyor...