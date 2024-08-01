21 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-24' operasyonu! 55 gözaltı

21 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-24' operasyonlarında 55 şüpheli yakalandı.

Yurt genelinde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlara bir yenisi eklendi. 21 ilde son 4 gündür devam eden 'Kıskaç-24' operasyonlarında çok sayıda şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. 55 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.

İLLERİ TEK TEK BELİRTTİ

Yerlikaya'nın paylaşımında şu detaylar yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova'da FETÖ’ye yönelik düzenlenen “KISKAÇ-24” operasyonlarında şüphelilerin;

Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması ve Emniyet Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,

Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları,

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."