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FETÖ kıskaca alındı! 73 kişiye gözaltı

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FETÖ kıskaca alındı! 73 kişiye gözaltı
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Gündem Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 3 gündür devam eden "KISKAÇ-23" operasyonlarında 73 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, Ankara, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Malatya, Rize, Samsun ve Sivas'ta FETÖ'ye "Kıskaç-23" operasyonu düzenlendi.

FETÖ KISKACA ALINDI!

Operasyon kapsamında son 4 günde 73 kişi yakalandı. Şüphelilerin, örgütün sözde emniyet gizli yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edildi.

"BYLOCK" KULLANMIŞLAR

Şüphelilerin, münferit sınav soruşturmaları kapsamında sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulduğu ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan "ByLock" kullanıcısı oldukları öğrenildi.

GÖZ AÇTIRILMAYACAK!

İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi. FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını söyleyen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE"

"Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

Düzenleyen:  - Gündem
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