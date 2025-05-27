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23 bin kişi greve gidiyor... İzmir'de hayat 28 Mayıs'ta duracak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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23 bin kişi greve gidiyor... İzmir&#039;de hayat 28 Mayıs&#039;ta duracak!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bursa'nın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi işçileri de greve çıkıyor. Belediye işçileri 28 Mayıs gece yarısından sonra greve gideceklerini söyleyip belediyeye "Çok rahatlar, sanki burada değil Manisa'da, Denizli'de greve çıkıyoruz. Kamuoyunda sürekli bizi suçladıkları için bu durum bu saatten nasıl ifade edecekler bizde merakla bekleyen tarafız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde  CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan BURULAŞ işçileri greve gitmiş kentte ulaşım kilitlenmişti. Bir diğer CHP'li belediye İzmir'de ise vatandaşlar bitmek bilmeyen çöp sorunuyla mücadele ediyordu. 

Bugün Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerin yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadığı için yaklaşık 23 bin işçinin 28 Mayıs gece yarısından sonra greve çıkacağını duyurdu.

23 bin kişi greve gidiyor... İzmir'de hayat 28 Mayıs'ta duracak! - 1. Resim

"150 GÜNDÜR SORUNU ÇÖZEMEDİK"

Burada açıklama yapan Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, toplu iş sözleşmesini masada bitirmek için 150 gündür ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.

23 bin kişi greve gidiyor... İzmir'de hayat 28 Mayıs'ta duracak! - 2. Resim

23 BİN KİŞİ GREVE ÇIKACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerini kamuoyuna yanlış aktararak işçiyi halkla karşı karşıya getirdiğini savunan Topal, "Belediyeden hiçbir zaman haksız bir talepte bulunmadık. Gelinen nokta ortada. Yarın geceden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesinde çalışan yaklaşık 23 bin kişi greve çıkacak ve çok enteresan bir durum var. Çok rahatlar, sanki burada değil Manisa'da, Denizli'de greve çıkıyoruz. Kamuoyunda sürekli bizi suçladıkları için bu durum bu saatten nasıl ifade edecekler bizde merakla bekleyen tarafız." diye konuştu.

23 bin kişi greve gidiyor... İzmir'de hayat 28 Mayıs'ta duracak! - 3. Resim

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hala sonuç alınamadığını ifade etti.

Belediyenin sefalet ücreti dayattığını ileri süren Gül, şunları kaydetti:

"Belediye emekçileri kaymakam ve valilerden daha fazla ücret talep ediyor, şeklinde gerçek dışı söylemlerle bizleri İzmir halkıyla karşı karşıya getirmek istenmekte, emeğimiz ve onurumuz üzerinden algıya neden olmaktadır. Şayet çarşamba gecesine kadar bu toplu sözleşme imzalanmazsa sorumluluk biz çalışanlarda değil, emekçilerin alın teriyle dalga geçenlerdedir. Perşembe günü sabahtan başlayan ulaşım ve tüm hizmetler dahil olmak üzere grevde olacağız

Kaynak: Anadolu Ajansı

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