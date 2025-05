Bursa'da toplu ulaşım grevi bitti mi? Başkan Mustafa Bozbey son durumu açıkladı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan BURULAŞ işçileri greve gitti. Metro ve otobüs seferlerinin durması üzerine sabah saatlerinde kentte trafik kilitlendi.

Son durumu TGRT Haber'e değerlendiren Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi:

Aynı sendika Konya'da daha düşük ücretlere imza atıyor ve grev talep etmiyor. Grev talep ettikleri yerler Bursa, İstanbul ve İzmir...

Bazı noktalarda Bursalılar biraz zaman kaybetti. İşinin başına geçenlere teşekkür ediyorum. Ama işinin başına geçenleri tehdit ediyorlar, yanlış yapıyorlar.

Bize destek vererek, 'Sıkıntı var, grev var biliyoruz' diyor. Komşusunun aracıyla 3-4 kişi gelmişler. Bursalılar da dayanışma gösteriyor. Bize mesajlarıyla güç veriyorlar. Çalışanlarımız da mesajlarıyla, telefonlarla destek veriyor"

Ardından basın mensuplarının karşısına geçen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sendikaya yüklendi ve mevcut duruma dair son bilgilendirmelerini yaptı.

Basın açıklaması yapan Bozbey, sendikanın daha önce Ankara ve Konya'da imza attıkları sözleşmelerin verdikleri teklifin altında olduğunu söyleyip sendikanın grevi seçtiğini ifade etti:

İşçilerden greve katılmayanların ya da katılmaktan vazgeçenlerin kendisini aradığını söyleyen Bozbey, "Hala daha bu teklifler verildi mi, doğru mu diye beni arayan sevgili kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.

Sendikanın greve katılmak istemeyenleri tehdit ettiğini öne süren Bozbey, şunları söyledi:

2800 civarı çalışanın olduğunu söyleyen Bozbey, an itibarıyla büyük çoğunluğunun grevi terk ettiğini söyleyip ulaşımdaki son güncellemeye dair şunları aktardı:

"Bursaray şu an tamamen çalışıyor. 125 aracımız şu an çalışır durumda. 1500'e yakın halk otobüsümüz çalışır durumda. Sabah 2 saat sorun yaşandı ama ilerleyen saatlerde hepsi işinin başına geçecektir. Amacımız bu grevin şu an sona ermesidir. Biz teklifimizde ısrarcıyız"