Bursa'da toplu ulaşım grevi bitti mi? Başkan Mustafa Bozbey son durumu açıkladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BURULAŞ arasındaki anlaşmazlık sonrası toplu taşımada grev çıktı. TGRT Haber'e konuşan Başkan Bozbey, grevin yavaş yavaş terk edildiğini söyleyip Bursaray'ın tamamen çalıştığını, 1500 halk otobüsünün sefere çıktığını söyledi. Başkan, grevi terk etmek isteyen işçilerin tehdit edildiğini öne sürdü. Bozbey, teklif edilen ücretleri gösterip, çalışanların büyük çoğunluğunun bundan memnun olduğunu ancak sendikanın grevi direttiğini iddia etti.

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaşamayan BURULAŞ işçileri greve gitti. Metro ve otobüs seferlerinin durması üzerine sabah saatlerinde kentte trafik kilitlendi.

Son durumu TGRT Haber'e değerlendiren Belediye Başkanı Mustafa Bozbey şunları söyledi:

"Sabah saat 5'e kadar devam etti süreç. Ben de oradaydım. Maalesef bizim önerdiğimiz ücretler, bugün ekonomik şartları değerlendirdiğimizde, diğer belediyelerin sözleşmelerini değerlendirdiğimizde biz işçilerimizin yanındayız. Adil bir dengeyi oluşturmak zorundayız. Şeffaf, adil olacağız, hesap verebilir olacağız. Daha önce basın toplantısı yapmıştık. Sabah 4'ü biraz geçe ayrıldılar. Aslında masayı terkeden biz değil onlar. Grev haktır, yasaldır. Ancak sonrasında gerçekleşen bazı durumlar var ki... Doğruysa biz bu ücreti kabul ediyoruz, grev istemiyoruz... Birçok çalışanımız böyle söylüyor. Ama belli gruplar karşı çıkmıştır. Ama büyük ekseriyetle ücretin yeterli olduğu işçi tarafından bize dönüş yapılmıştır.

Aynı sendika Konya'da daha düşük ücretlere imza atıyor ve grev talep etmiyor. Grev talep ettikleri yerler Bursa, İstanbul ve İzmir...

Bazı noktalarda Bursalılar biraz zaman kaybetti. İşinin başına geçenlere teşekkür ediyorum. Ama işinin başına geçenleri tehdit ediyorlar, yanlış yapıyorlar.

Bize destek vererek, 'Sıkıntı var, grev var biliyoruz' diyor. Komşusunun aracıyla 3-4 kişi gelmişler. Bursalılar da dayanışma gösteriyor. Bize mesajlarıyla güç veriyorlar. Çalışanlarımız da mesajlarıyla, telefonlarla destek veriyor"

Ardından basın mensuplarının karşısına geçen Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sendikaya yüklendi ve mevcut duruma dair son bilgilendirmelerini yaptı.

KONYA VE ANKARA ÖRNEĞİ VERDİ

Basın açıklaması yapan Bozbey, sendikanın daha önce Ankara ve Konya'da imza attıkları sözleşmelerin verdikleri teklifin altında olduğunu söyleyip sendikanın grevi seçtiğini ifade etti:

"Konya ve Ankara'daki anlaşmalar aynı sendika ile yapılmış anlaşmalar. Biz o sözleşmelerin üzerindeki bir teklifle geldik. Buna rağmen sendika grevi seçti"

"SENDİKA TEHDİT EDİYOR"

İşçilerden greve katılmayanların ya da katılmaktan vazgeçenlerin kendisini aradığını söyleyen Bozbey, "Hala daha bu teklifler verildi mi, doğru mu diye beni arayan sevgili kardeşlerime teşekkür ederim" dedi.

Sendikanın greve katılmak istemeyenleri tehdit ettiğini öne süren Bozbey, şunları söyledi:

"Sendika yönetimine yasaları hatırlatmak istiyorum. Yasa net, grev yapılabilir ama greve katılmak istemeyenler işinin başına geçebilir. İşinin başına geçenlere Bursalılar adına teşekkür ediyorum. Onların haklarının da kefaleti de benim. Sorumluluk bizde, kimse merak etmesin. Sendikanın arkadaşlarımızı tehdit ettiğini görüyoruz, elimizde belgeler var. Burada keyfiyet öne çıktı. Niyetleri nedir bilemem"

BURSA'DA GREV BİTTİ Mİ?

2800 civarı çalışanın olduğunu söyleyen Bozbey, an itibarıyla büyük çoğunluğunun grevi terk ettiğini söyleyip ulaşımdaki son güncellemeye dair şunları aktardı:

"Bursaray şu an tamamen çalışıyor. 125 aracımız şu an çalışır durumda. 1500'e yakın halk otobüsümüz çalışır durumda. Sabah 2 saat sorun yaşandı ama ilerleyen saatlerde hepsi işinin başına geçecektir. Amacımız bu grevin şu an sona ermesidir. Biz teklifimizde ısrarcıyız"

Çalışanlara verilen maaş teklifini kameralara gösteren Bozbey, "Burulaş'tan çıkan bu maaşlar cebine girecek ücretlerdir. Verebileceğimiz ve verdiğimiz en iyi ücrettir" dedi.