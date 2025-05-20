Devlet Bahçeli'den şampiyon Galatasaray'a tebrik! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'de 25. defa şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray'ı tebrik etti. Bahçeli tebrik mesajında "Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonunda evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, 25. defa mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı takan ilk takım oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon Galatasaray'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi: