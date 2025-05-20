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Devlet Bahçeli'den şampiyon Galatasaray'a tebrik! Şampiyonlar Ligi detayı dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'de 25. defa şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı takan Galatasaray'ı tebrik etti. Bahçeli tebrik mesajında "Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de Galatasaray, geçtiğimiz hafta sonunda evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, 25. defa mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı takan ilk takım oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şampiyon Galatasaray'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2024-2025 Trendyol Süper Ligin 36.haftasında 25’inci defa şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Futbol Kulübünü, yeşil sahada ter döken futbolcuları, teknik kadroyu, elbette coşku ve heyecan içinde takımlarını kesintisiz şekilde destekleyen taraftarları gönülden kutluyorum. Şampiyon Galatasaray’a Şampiyonlar Liginde başarılar diliyorum."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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