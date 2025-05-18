Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir