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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan Galatasaray&#039;a tebrik
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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