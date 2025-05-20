Dünyanın ilk uçan arabası göklere hazır: İlk yolcusu ünlü isim oldu!

Slovakya merkezli Klein Vision'ın geliştirdiği AirCar, havalanmak için gün sayıyor. Hem karada hem havada ilerleyebilen bu hibrit araç, sadece iki dakikada uçuş moduna geçiyor. İlk yolcusu ise elektronik müziğin efsane ismi Jean-Michel Jarre oldu. AirCar, 2026'nın başlarında 1 milyon dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Uçan arabalar artık bilim kurgu değil! Slovakya merkezli Klein Vision, fütüristik tasarımı ve teknolojisiyle dikkat çeken AirCar modelini 2026 yılının başlarında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sadece iki dakikada karadan havaya geçebilen bu hibrit araç, kişisel mobiliteyi kökten değiştirmeye aday.

Kurucu Stefan Klein, AirCar’ı "hayat boyu süren bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi" olarak tanımlıyor. Normal benzinle çalışan ve iki kişilik kapasiteye sahip araç, 18.000 feet irtifada 155 mil/saat hızla seyredebiliyor. 500’den fazla başarılı kalkış ve inişi geride bırakan AirCar, halihazırda Slovakya’da yolcu taşıma onayını almış durumda.

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LÜKS MÜ? TAKSİ Mİ? YENİ MOBİLİTE DÖNEMİ

AirCar, başlangıç fiyatı 800.000 dolardan satışa sunulacak ve kişisel tercihlere göre 1 milyon dolara kadar özelleştirilebilecek. 280 ila 340 beygir gücünde motor seçenekleriyle hem bireysel hem de ticari kullanıma hitap eden model, uçan taksi sektörünün de önünü açabilir.

AİRCAR 2 YOLDA: İLK UÇUŞ EYLÜL'DE

Klein Vision, serinin geliştirilmiş modeli AirCar 2’yi Eylül 2025’te gökyüzüyle buluşturmayı planlıyor. Yeni modelin daha geniş kabin ve artırılmış menzil gibi özelliklerle geleceği duyurulmuştu.

İLK YOLCUSU BELLİ OLDU

AirCar’ın ilk yolcusu ünlü Fransız besteci Jean-Michel Jarre oldu. Deneyimini “Jules Verne romanına adım atmak gibi” sözleriyle anlatan Jarre, teknolojinin geldiği noktayı büyüleyici buldu. Top Gear’ın efsane sunucularından James May ise test sırasında "ne diyeceğini bilemediğini" söyledi.

Fransız besteci Jean-Michel Jarre

DÜNYADA YOL AÇIYOR, REGÜLASYON BEKLİYOR

Slovakya’da sertifikalandırılan AirCar’ın uluslararası operasyonlara başlaması, başta İngiltere olmak üzere birçok ülkede henüz yasal düzenlemelerin tamamlanmasına bağlı. İngiliz hükümeti 2026’ya kadar uçan taksiler için 20 milyon sterlinlik bir geliştirme fonu ayırdı.

PAZAR 2050'DE 9 TRİLYON DOLARA ULAŞABİLİR

Morgan Stanley’e göre küresel uçan araç pazarı 2040’ta 1 trilyon dolar, 2050’de ise 9 trilyon dolar seviyesine ulaşabilir. Klein Vision da bu devrimin öncülerinden biri olmaya hazırlanıyor.