2.8 milyonluk aracıyla kaza yaptı, hava yastıkları patlamadı! Markaya 5.5 milyonluk dava açıldı

Aydın'da Fırat Soncul isimli vatandaş, 2.7 milyon lira değerindeki sıfır aldığı aracıyla kaza yaptığını ve hava yastıklarının açılmadığını öne sürdü. Markaya 5.5 milyon liralık tazminat davası açan Soncul, aracın kusurlu üretim olduğunu düşündüklerini söyledi.

Aydın'da Fırat Soncul, sıfır kilometre aldığı 2024 model araçla yaptığı kaza sonucunda hava yastıkları açılmayınca tüketici mahkemesine başvurarak marka hakkında davacı oldu. Kendisine ayıplı ürün verildiğini öne süren Soncul, avukatı aracılığı ile üretici firmaya 5.5 milyon liralık dava açtı.

Kazayı 16 Nisan 2025 tarihinde Aydın-Denizli otoyolunda yaptığını belirten Fırat Soncul, şu ifadeleri kullandı:

"ARACIN KUSURLU ÜRETİM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ" "Saatte 110 kilometre hızla gidiyordum. Önümdeki araç tır solluyordu ve aniden frene bastı. Ben de fren yaptım ama araç durmadı ve önümdeki araca çarptım. Böylesine donanımlı bir aracın hem duramaması hem de ciddi bir kaza yaşamamıza rağmen hava yastıkları açılmaması bizi şaşırttı. Biz aracın kusurlu üretim olduğunu düşünüyoruz. Olayı firmaya anlattık, kusurunu kabul etmek istemedi. Biz bu model ve serisindeki araçlarda üretim hatası olduğunu düşünüyoruz"

"FİRMA KUSURUNU KABUL ETMEDİ"

Kazayı hafif yaralı olarak atlattıklarını ancak, kısa süre önce satın alırken aracı 12 ayrı hava yastığı var diye aldığını vurgulayan Soncul, "Araçta ciddi hasar oluşmasına rağmen hiçbir hava yastığı açılmadı. Her şey ortadayken firma kusurunu kabul etmedi. Ben de hakkımı yasal yollardan aramaya karar verdim" diyerek kendisinin yaşadığı sıkıntıyı başkaları yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattığını belirtti.

Soncul avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede 2 milyon 800 bin TL araç bedeli, 300 bin TL maddi tazminat ve 2 milyon 400 bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 5 milyon 500 bin liralık tazminat davası açtığını söyledi.