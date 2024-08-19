3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı

Kocaeli'de yaşayan 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kadının ölümü şüpheli bulununca otopsi yapıldı. Kan donduran gerçek ise otopsi sonrası ortaya çıktı.

Körfez ilçesinde bağlı Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu.

Ölümün şüpheli bulunması üzerine kadına otopsi yapılınca boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

KATİLİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

GERİYE SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Nuhbe Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabına yüklediği şarkıları kaldı. Yılmaz'ın görüntülerde popüler şarkıları kendi yorumuyla seslendirdiği görüldü.