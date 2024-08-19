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3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de yaşayan 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. Kadının ölümü şüpheli bulununca otopsi yapıldı. Kan donduran gerçek ise otopsi sonrası ortaya çıktı.

Körfez ilçesinde bağlı Esentepe Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta ikamet eden 3 çocuk annesi Nuhbe Yılmaz evinde ölü bulundu. 

3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı - 1. Resim

 Ölümün şüpheli bulunması üzerine kadına otopsi yapılınca boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. 

3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı - 2. Resim

KATİLİ ERKEK ARKADAŞI ÇIKTI!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu genç kadını öldürdüğü iddasıyla C.Y.E. isimli erkek arkadaşı yakalanarak gözaltına alındı.

3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı - 3. Resim

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden zanlı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı - 4. Resim

GERİYE SÖYLEDİĞİ ŞARKILAR KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Nuhbe Yılmaz'dan geriye sosyal medya hesabına yüklediği şarkıları kaldı. Yılmaz'ın görüntülerde popüler şarkıları kendi yorumuyla seslendirdiği görüldü.

3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı - 5. Resim

3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı - 6. Resim

3 çocuk annesi kadının korkunç ölümü! Kalp krizi sandılar, gerçek otopside ortaya çıktı - 7. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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