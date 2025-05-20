'30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacak' iddiası! Bakanlık'tan beklenen açıklama geldi
İçişleri Bakanlığı, '30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacak' iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Söz konusu iddialar hayal ürünüdür" sözlerine yer verildi.
'30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacak' iddiasının ardından İçişleri Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi.
BELEDİYELERE KAYMAKAM YERİNE VALİ ATANACAK MI?
Bakanlık söz konusu iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunun altını çizerek "Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, “İçişleri Bakanlığı’nın bu konuda sessiz sedasız” çalıştığı iddiaları yer almaktadır.
Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda “sessiz ya da sesli” herhangi bir çalışması yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.