Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 35 bin sağlıkçı alımı için takvim başladı! Bakan Koca duyurdu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    35 bin sağlıkçı alımı için takvim başladı! Bakan Koca duyurdu

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz." açıklamasını yaptı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerle bir araya geldi.

    YOĞUN BAKIM DOLULUĞU NORMALE DÖNDÜ

    Bakan Koca, Türkiye'deki yoğun bakım kapasitesini zorlayan yoğunluğun geride kaldığını açıkladı.

    "Özellikle yoğun bakım kapasitelerimizi zorlayan yoğunluk geride kaldı. Üç dört hafta önce Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı %72 iken bu durum İstanbul özelinde yüzde 83’e çıkmıştı. Bugün itibarıyla Türkiye geneli yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71. İstanbul için de yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 71. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Servis yatakları açısından zaten bir sorunumuz yoktu. Şuan için servis yataklarının doluluk oranı ise Türkiye genelinde yüzde 63, İstanbul özelinde ise yüzde 65. Bu konuda en büyük gayreti sağlık çalışanlarımız gösterdi. Fedakarlıkları için, gayretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

    35 BİN YENİ PERSONEL ALIMI İMZALANDI"

    Bakan Koca, fedakarlıkları sebebiyle sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Koca, 35 bin yeni sağlık personeli alımı için takvimin işlemeye başladığını söyledi.

    "Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak.

    Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı bugün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar.

    15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

    YENİ ŞEHİR HASTANELERİ

    "Yakında, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmete alınacak. Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > 35 bin sağlıkçı alımı için takvim başladı! Bakan Koca duyurdu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dini nikahlı koca dehşet saçtı! Anne ve oğluna kurşun yağdırdı - GündemKarısını ve üvey oğlunu katlettiBeşiktaş'ta denize düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti - GündemBeşiktaş'ta inşaatta çökme! Denize düşen 2 kişiden biri öldüCumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de! Al Nahyan ile görüştüBir tuhaf olay! İYİ Parti ve BBP bir ilçede aynı ismi aday gösterdi - GündemAynı isim, 2 partinin adayı olarak ilan edildiMHP lideri Bahçeli'den Yılmaz Büyükerşen'e tepki: Aşağılık sözleri CHP'nin özetidir - GündemBüyükerşen'e sert tepki: Aşağılık sözleri CHP'nin özetidirSuriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - GündemSuriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildiKıskançlık krizi rehine krizine döndü! Polis etkisiz hale getirdi - GündemKıskançlık krizi rehine krizine döndüDepreme trafikte yakalandı, hayatı 5-10 saniye ile kurtuldu! O anlar kamerada - GündemDepreme trafikte yakalandı, hayatı 5-10 saniye ile kurtuldu! O anlar kameradaÖSYM Başkanı duyurdu: Yapay zeka ile soru üreteceğiz - GündemÖSYM'den tarihi adım! Soruları yapay zeka hazırlayacakGürsel Tekin zehir zemberek sözlerle CHP'den istifa etti - GündemZehir zemberek sözlerle istifa etti
    Sonraki Haber Yükleniyor...