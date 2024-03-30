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Haberler > Gündem > 4 gündür devam eden operasyonlarda 20 göçmen kaçakçısı ile yüzlerce göçmen yakalandı

4 gündür devam eden operasyonlarda 20 göçmen kaçakçısı ile yüzlerce göçmen yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 gündür devam eden 'Kalkan-18' operasyonlarında bilançoyu açıkladı. 5 ildeki operasyonlarda 20 göçmen kaçakçısı ile 559 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen "Kalkan-18" operasyonlarına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik Jandarma tarafından 4 gün devam eden 'KALKAN-18' operasyonlarında; 20 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 559 düzensiz göçmen yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

4 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR

Paylaşımında, operasyonun Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı, İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Van, İzmir, Iğdır, Şırnak ve Muğla’da 4 gün devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu bilgileri de paylaştı:

"Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 13'ü tutuklandı, 5’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Operasyonlar sonucu 13 adet araç, 2 adet sahte pasaport, çok sayıda uyuşturucu hap ve kaçak ilaçlara el konuldu. Yakalanan düzensiz göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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