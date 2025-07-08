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40 derece sıcaklığı 45 derece hissediyorlar! Tarlada en zorlu mücadele: Günde 12 saat...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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40 derece sıcaklığı 45 derece hissediyorlar! Tarlada en zorlu mücadele: Günde 12 saat...
Diyarbakır, Sıcak Hava, Tarım, Saman, Hububat, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinde Diyarbakır'da samancılar 40 dereceyi aşan sıcakta zorlu şartlarda çalışıyor. Hissedilen sıcaklığın 45 derece olduğunu söyleyen çiftçiler, "Havalar çok sıcak, çok zordur. Her tarafta saman yükleniyor, 2-3 ay sürüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Diyarbakır Ovası'nda arpa ve buğday hasadının başlamasıyla hububat tarlalarında biçerdöverlerle yapılan samanlar birçok ildeki besicilere satılıyor.

Samancılar, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayıp 17.00'ye kadar tonlarca samanı presleme işleminden sonra kamyonlara yükleyip doğu ve batı illerindeki besicilere ulaştırıyor.

40 derece sıcaklığı 45 derece hissediyorlar! Tarlada en zorlu mücadele: Günde 12 saat... - 1. Resim

BİR KAMYON 4 SAAT

Kamyon sürücüsü Ümit Alaz, Diyarbakır Ovası'nda saman yüklediklerini, sabah 05.00 gibi mesaiye başladıklarını söyledi. Her bir kamyonun yüklemesinin 3-4 saat sürdüğünü belirten Alaz, "Havalar çok sıcak, çok zordur. Genellikle Erzurum tarafına, Doğu Anadolu bölgesine gidiyoruz. Her tarafta saman yükleniyor, 2-3 ay sürüyor" dedi.

40 derece sıcaklığı 45 derece hissediyorlar! Tarlada en zorlu mücadele: Günde 12 saat... - 2. Resim

Alaz, bu sıcağın altında ister istemez zorlandıklarını kaydederek, "Şoförüz, işçiler var. Herkes ekmek parası için. Ekmek parası olmazsa bu sıcağın altında ne işimiz var. Şu anda 45 derece hissediyoruz" ifadelerinde bulundu.

40 derece sıcaklığı 45 derece hissediyorlar! Tarlada en zorlu mücadele: Günde 12 saat... - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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