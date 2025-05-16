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41 paravan şirketten 500 milyon dolar kazanmışlar! Büyük vurgun yapan şebeke çökertildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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41 paravan şirketten 500 milyon dolar kazanmışlar! Büyük vurgun yapan şebeke çökertildi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancın bir kripto para borsasına aktarıldığı tespit edildi.

Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük bir vurgun yapan şebeke çökertildi.

İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken, yapılan finansal analiz çalışmalarında 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancın Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak suçtan elde edilen gelirin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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