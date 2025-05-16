Dünyaca ünlü Türk profesör dolandırıldı! Gerçek böyle ortaya çıktı

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan ve Birleşmiş Milletler'de de bir dönem görev yapan emekli öğretim üyesi, psikoterapist Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), iki yıl önce dolandırıldı. Şaşırtan gerçek, dolandırıcılar hakkında iddianame hazırlanmasının ardından ortaya çıktı.

Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan ve uluslararası saygınlığı bulunan psikoterapist Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık oyununun hedefi oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de kaldığı evde yaşandı.

ÇULHA'YA PSİKOLOJİK BASKI YAPTILAR

Dolandırıcılar, Çulha'yı cep telefonundan arayarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkuttu. Kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıtan dolandırıcılar, polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldı.

3 GÜN SÜREN SİSTEMATİK KANDIRMA

3 gün süren sistematik kandırma sonucunda profesörün evine giden sahte polisler, 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyonluk altın ziynet eşyalarını elden teslim aldı. Altınların Osmanlı dönemine ait aile yadigarı 1 adet altın zincir, 1 adet ucunda saat bulunan altın zincir, 1 adet altın iğne, 2 adet tam altın ve 3 adet altın bilezik olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay, profesörün şüphelenip gerçek polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

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6 SURİYELİ ZANLI YAKALANDI

Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün çalışmasıyla dolandırıcıların Esenyurt'ta bulunan lüks bir rezidansta kaldıkları tespit edildi. Polis baskınında 6 Suriyeli zanlı yakalanırken, rezidansta yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, sahte kimlikler ve olayın bağlantılarına dair dijital materyaller ele geçirildi.

TELEFONLARDAN KANIT FIŞKIRDI

Şüphelilerin telefonlarına el konularak yapılan incelemede, olay günü profesörden alınan altın ve paraların fotoğrafları, WhatsApp yazışmaları ve teslimat detayları tespit edildi. Özellikle Hasan Elselim'in telefonunda, müşteki Çulha'dan alınan paralarla ilgili ayrıntılı mesajlaşmalar bulundu. Ayrıca, şüphelilerin farklı şehirlerde de benzer yöntemlerle başka mağdurları dolandırdığı, kurye noktaları üzerinden para ve altın transferleri gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, kamu görevlisi gibi davranarak mağduru kandırdıkları ve maddi menfaat elde ettikleri ayrıntılı şekilde anlatıldı. 4 şüpheli şu anda tutuklu yargılanıyor. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.