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49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara operasyon! 146 kişi yakalandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara operasyon! 146 kişi yakalandı - 1. Resim

Operasyonlar sonucunda bir sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"49 ilde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine düzenlediğimiz operasyonlarda; 146 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop,  Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi.  

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Tefecilik,
Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, 
Zimmet,
İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma,  
Resmi Belgede Sahtecilik,
Parada Sahtecilik,
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.   

Operasyonlar sonucu sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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