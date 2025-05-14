49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara operasyon! 146 kişi yakalandı

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet güçleri suçlulara göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar sonucunda bir sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: