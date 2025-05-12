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Bakan Yerlikaya açıkladı: 17 dolandırıcı şebekesine operasyon! Çok sayıda kişi tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde 17 ayrı dolandırıcılık şebekesine yapılan operasyonlarda 160 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 402 vatandaşı dolandıran şüphelilere ait 114 milyon TL değerindeki mal varlığına ise el konuldu.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali  Yerlikaya'nın  konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

17 ilde 17 ayrı dolandırıcı şebekesine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 402 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen 160 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden;

73'ü tutuklandı.

87'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

17 İLDE DEV OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; 

İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Antalya, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya ve Tunceli'de düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları,
  • Kuyumculara sahte ve ayarı düşük altın sattıkları ve 
  • Sosyal medya platformları üzerinden sahte ilanlarla ürün satışı yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilere ait yaklaşık 114 Milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.

Güvenlik güçlerinizle birlikte, vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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