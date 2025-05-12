Ortak operasyon merkezi gündemde! Dışişleri Bakanları Ankara’da buluşuyor 

Suriye’de bulunan DEAŞ cezaevlerinin güvenliğine ilişkin kurulacak merkezlerden birinin Türkiye, diğerinin de Ürdün’de olması planlanıyor.

Yeşim Eraslan ANKARA - Ankara, 3’lü mekanizma toplantısına ev sahipliği yapacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani bugün bir araya gelecek. Toplantıda, bölgedeki gelişmelerin ve güvenlik durumunun ele alınması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye hükûmetinin ülkesinde güvenlik ve istikrarı tahkim etmeye yönelik çabalarına Ankara’nın verdiği desteği yineleyecek. İsrail’in Suriye dahil bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumunun sona erdirmesi gerektiğini belirtecek olan Fidan, bölgesel sahiplenme ve iş birliğinin öneminin altını çizecek.

Toplantıda ayrıca Suriye ve komşu ülkelerin terörizmle mücadele konusundaki iş birliğinin, başta bölgenin güvenliği olmak üzere, küresel güvenliğe de katkı sağlayacağının altı çizilecek. Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’den diplomatik, askerî ve istihbari üst düzey temsilcilerin Ürdün’ün başkenti Amman’da mart ayında düzenlediği Suriye ve Komşu Ülkeler Toplantısı’nda, terör örgütü DEAŞ’ın Suriye, bölge ve dünya güvenliğine yönelik oluşturduğu tehdidin ortadan kaldırması ve bu örgütün yok edilmesi amacıyla ortak bir operasyon merkezi kurulması ve DEAŞ cezaevleriyle ilgili meselelerin ele alınması konusunda mutabık kalınmıştı.

"ORTAK OPERASYON MERKEZİ"

Toplantının bir diğer gündem maddesinin “Ortak Operasyon Merkezi olması bekleniyor. Suriye’de bulunan DEAŞ cezaevlerinin güvenliğine ilişkin kurulacak merkezlerden birinin Türkiye, diğerinin de Ürdün’de olması planlanıyor. Merkezin işleyişine yönelik tarafların teknik görüşmeleri devam ediyor. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, toplantı marjında Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.